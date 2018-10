«Ya se acabó la fiesta, mi novia no me perdona ni una»

- Yo creo que rematé con el hombro (se ríe). El balón, cuando viene a pegarme, sale fuerte. No es que le dé con la mano. Pero al verlo por la televisión sí que parece que la toco con la mano. Yo sentí que le pegué entre el pecho y el hombro, pero ya no importa. Fue gol y eso es lo único que importa (vuelve a sonreír).

- A usted se le ve especialmente motivado esta campaña. ¿Cómo llega Araujo tras su paso por Grecia?

- Manolo Jiménez me trató como tenía que hacerlo. Siempre fui uno más para él y fue clave. Me dio máxima confianza y eso hizo que yo me centrara en lo que tenía que centrarme para trabajar y volver a ser quien era. La verdad es que firmé aquí en contra de la voluntad de todos. Me decían que, tras ser campeón en Grecia, aunque sea una liga como la Segunda de aquí, no firmase con la UD. Me decían que esperase, pero yo tenía muchas ganas de volver. Y así fue. Mis ganas ganaron a todos los que me decían lo contrario.

- Habla de buscar la felicidad, ¿tenía una deuda pendiente en la isla?

- Tenía una deuda pendiente conmigo mismo, no con la gente. Tengo claro que cuando hago las cosas bien, los aficionados me lo agradecen. Y cuando lo hago mal, me lo manifiestan. Por eso creo que tengo una cuenta pendiente conmigo mismo. Espero poder volver a conseguir el objetivo a final de temporada.

- Los que le conocen dicen que el nacimiento de su niña le cambió la vida.

- Creo que sí. Mi novia también me ha dado mucha estabilidad y bastante felicidad, cosa que hacía tiempo que no tenía. Por eso quiero agradecerle a ella que haga todo lo posible para que yo siempre esté bien.

- Esa estabilidad que menciona le ayuda a rendir luego sobre el césped.

- Yo creo en eso. Pienso que fuera es un complemento muy importante para que luego las cosas te salgan bien en el campo. Luego solo te queda trabajar y que tus compañeros tengan el día para encontrar la victoria.

- Se le nota más maduro y bastante centrado, ¿se acabaron las fiestas?

- Sí, claro, se acabó la fiesta (ríe a carcajadas). Estando de novios, mi novia no me perdona una. Estamos así y estoy muy feliz. Tampoco tengo ninguna necesidad. Todo lo que quiero lo tengo en mi casa.

- Después de ayudar al equipo a ascender con aquel tanto contra el Zaragoza no pudo reinar en Primera. ¿Tiene una espina clavada?

- Me gustaría. Para mí, la Unión Deportiva es un equipo de Primera División y jugar en Las Palmas es muy importante. También puede pasar que ascendamos y ya no esté el año que viene aquí. Pueden pasar un montón de cosas. Prefiero disfrutar cada partido. Ya me quedan muy pocos para llegar al número 100 con el equipo y estoy con muchas ganar de seguir jugando.

- ¿Cuánta importancia tiene Manolo Jiménez en el resurgir del Chino?

- Para mí Manolo es una pieza fundamental. Cuando hacía goles en Grecia siempre me dio la mano, pero también cuando los fallaba, incluso los más importantes. Siempre me transmitió sus ánimos. Esa es la base de confianza que necesita cualquier persona que juegue al fútbol.

- ¿Qué le transmite para ayudarle a cambiar su actitud? En Atenas pasa del suelo al cielo en unos meses.

- Me decía que estuviera tranquilo, que sabía todos los problemas que yo había tenido. No me iba a pasar ni una. Me hablaba todos los días, fue muy constante y no paró de insistir para que yo siguiera bien. Creo que eso se lo devolví con goles, porque en casi todos los partidos pude anotar alguno que otro. El Sergio que soy ahora, desde hace un año y medio, se lo debo a Manolo.