La XXV Supercopa de España-Memorial Santiago Ojeda celebra sus bodas de plata con la participación de 200 judokas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:17 Comenta Compartir

La XXV Supercopa de España-Memorial Santiago Ojeda celebrará este sábado, 20 de septiembre, una de las ediciones más especiales con la participación de alrededor de 200 judokas de talla internacional en el año de su 25º aniversario.

El Gran Canaria Arena se vestirá de gala para abrir, a partir de las 10:00 horas, un evento pensado para recordar la figura del mítico luchador grancanario, Santiago Ojeda Pérez, y en el que tomarán parte casi dos centenares de los mejores judokas en edad júnior del continente europeo, que representarán a países tan variados y potentes como España, Francia, Dinamarca, Portugal, México y Noruega.

El prestigioso torneo, considerado uno de los más relevantes en el ámbito internacional, recibe, de nuevo, la denominación de Supercopa de España y reunirá a algunos de los prometedores judokas que lucharán por subirse a lo más alto del podio en las diferentes categorías que se pondrán en liza.

El director técnico de la Federación Canaria de judo, Alejandro Doblado, agradeció «el apoyo inmenso, un año, de las instituciones públicas», para «un clásico del judo internacional que cada año se supera en la búsqueda de un mayor espectáculo para los deportistas y para los aficionados a este deporte que podrán ver en acción a los mejores judokas en edad júnior», apostilló.

La XXV Supercopa de España-Memorial Santiago Ojeda está organizado por la Federación Canaria de Judo que preside Antonio Coruña, con la colaboración de la Federación Española de judo.