De izquierda a derecha, Miguel Ángel Suárez, director de Marketing de Binter; Carolina Darias, alcaldesa de LPGC; Carla Campomaor, concejala de Deportes de LPGC; y Daniel González, gerente de DG Eventos. C7

La XII Binter NightRun de Las Palmas de Gran Canaria presenta la camiseta oficial de su 12ª edición

Atletismo ·

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, han recibido este martes la camiseta oficial del evento

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:00

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, han recibido este martes la camiseta de la XII edición de la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria, un símbolo que cada año une a corredores que disfrutan de correr por la noche capitalina. La entrega la realizaron Miguel Ángel Suárez, director de Marketing de Binter, y Daniel González, gerente de DG Eventos.

La carrera, que se celebrará el próximo 1 de noviembre, volverá a teñir de verde las calles de la ciudad con un recorrido que atraviesa puntos icónicos como la playa de Las Canteras, la zona Puerto o la calle Mesa y López, con la apertura de la gran puerta de madera del Arsenal. La salida y la meta estarán ubicadas, un año más, en la Plaza de Canarias.

La Binter NightRun es una carrera sostenible, inclusiva y pensada para todos. Con inscripción gratuita para deportistas con discapacidad en las distancias de 5K y 10K, el evento refuerza su compromiso con la inclusión y el respeto medioambiental. Además, el circuito de 10K está homologado oficialmente, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para quienes buscan mejorar marca.

El programa, como ya es tradición, abrirá con la Milla Verde Familiar, una distancia solidaria en la que el 100% de lo recaudado se destina a proyectos de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad social o económica. Este año, cada aportación apoyará el trabajo de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón.

Las inscripciones continúan abiertas a través de la web oficial del evento: https://www.binternightrun.es/grancanaria/.

Organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el IMD y DG Eventos, la NightRun contará en su XII edición, un año más, con Binter como patrocinador principal, además del patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través sus consejerías de Turismo y Deporte; así como Turismo Islas Canarias.

