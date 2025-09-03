Vuelve la UD Telde 9 años después: «Nos duplican en presupuesto, pero daremos guerra» El presidente del club, Juan Francisco Morales, asegura que «será una bonita aventura, después de estar este equipo cerca de la desaparición» | La entidad maneja un presupuesto de 80.000 euros, el más modesto de la categoría

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:45

Una de las gratas noticias de esta nueva edición de Tercera es la vuelta de la Unión Deportiva Telde nueve años después, tras evitar una fatídica desaparición que, no obstante, le ha permitido realizar su particular catarsis y plantarse esta temporada tras sucesivos ascensos desde Segunda Regional con un proyecto humilde pero sostenible.

«Es inevitable que no podemos hacer grandes desembolso como se han visto en otros proyectos del pasado, porque sabemos de donde venimos», explica su presidente, Juan Francisco Morales. «Tenemos un presupuesto de 80.000 euros, uno de los más modestos de la categoría. Creo que hay siete equipos que nos duplica en este capítulo, pero aunque va a ser duro, será una bonita aventura.

En su opinión, «hemos hecho una estructura 'low-cost' que mezcla de todo: juventud con jugadores como Rincón o Adonay, veteranos polivalentes como Pedro González, combinado con la magia que pondrán en el centro del campo futbolistas como Jeremy así como Dámaso o Ángelo en ataque».

Aunque la permanencia se venderá cara esta temporada, lo cierto es que Morales se muestra optimista, aunque con una inevitable vena 'cholista': «Me he abonado al partido a partido. Tenemos un arranque duro, pero solo pensamos en el primer encuentro, que será justo con uno de los equipos que mejor se han reforzado como es el Arucas».

Sin embargo, y tras varios años de sacrificio, la UD Telde comienza a recoger frutos: «Contamos con una base de 500 abonados y socios, y aunque no vendría mal que las instituciones nos echaran una mano, tenemos una docena de empresas que nos ayudan.

Desde el club en el que exinternacional Roque Mesa brindó su imagen para impulsar su crecimiento, Juanfran insiste en que «vamos a mostrar lucha y entrega. El objetivo es el que es e intentaremos dar mucha guerra esta temporada».