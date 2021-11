«Sin Viera ni Peñaranda hemos hecho seis de seis»

Máxima confianza y hambre para lo que viene, que no será fácil, como señaló Pepe Mel ayer en sala de prensa. El Fuenlabrada no regalará nada, pero los amarillos van a salir a morir. Porque pese a las bajas, el equipo ha dado la cara. Gracias, en gran parte, a los futbolistas que han entrado y que no estaban jugando mucho. También, en su justa medida, a Jesé.

No escondió su alegría el técnico con jugadores que eran habituales en el banquillo y que ahora están dando golpes sobre la mesa para no salir del once. «Siempre he hablado de la gente que no juega, diciendo que es mérito de ellos que los otros tengan el nivel que tienen porque les aprietan en los entrenamientos, porque saben que tienen un entrenador que evalúa el esfuerzo sin mirar el nombre. Saben que no se pueden relajar porque tienen que seguir al mismo nivel. Con bajas como las de Viera, Peñaranda y demás hemos hecho seis puntos de seis posibles, el equipo ha respondido bien», expuso el preparador madrileño, que añadió que le «alegra mucho la reacción de Kirian y Benito».

Asimismo, al ser cuestionado por los galones de Jesé, que ya es decisivo, fue tajante: «Está en una actitud muy positiva, quiere ayudar de todas las maneras posibles. Todo el mundo mira el bagaje de los goles, pero hace muchas cosas. Le dije que se duchara, aunque él quería seguir. Eso es muy bueno para todos», dijo.

Por otra parte, Mel confirmó la presencia esta noche de Enzo Loiodice, Pejiño y el propio Jesé, aunque también reconoció que Mfulu arrastra una lesión muscular que le mantendrá un tiempo fuera. Eso sí, no entró en detalles de fechas. «Mfulu tiene una lesión muscular. No me quiero meter en charcos, porque no soy médico y podría decir una tontería. Sí tiene una lesión muscula», concluyó el preparador de la Unión Deportiva.