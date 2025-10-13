Victoria y campeonato eléctrico para Aicart y Herrera tras el 7º Ecorally de Canarias

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 19:22 Comenta Compartir

El Campeonato de España de Energías Alternativas, CEEA-RACE, finalizó este pasado domingo con el 7º Eco-Rally de Canarias, tras dos jornadas rodando por las carreteras de Tenerife y Gran Canaria en busca de la mayor regularidad y la eficiencia energética con una buena navegación y conducción. A su llegada final al CC Alisios y tras la verificación de los resultados combinados, resultaron ganadores de la cita canaria los mismos equipos que se han llevado el campeonato nacional en sus tres modalidades.

En la categoría «reina» se impusieron finalmente José Manuel Pérez-Aicart y su copiloto Javier Herrera con un Hyundai Inster eléctrico del equipo Top Cable, que fueron los únicos que estaban pendientes del resultado en las islas para proclamarse campeones de España. Esta es su tercera victoria de la temporada y su cuarto campeonato, en la que ha sido su quinta participación en el Eco-Rally Canarias.

En los híbridos, también gran triunfo de Laura Aparicio-Alba Cano con el Toyota Yaris del equipo Autohebdo Sport, que si bien ya eran virtuales campeonas antes de viajar a Canarias, en las carreteras insulares volvieron a demostrar lo rápido que han aprendido y consolidaron su título con maestría.

Los vehículos híbridos enchufables solamente contó con los campeones nacionales Angel Santos-Mario Osma, que volvieron a demostrar su control de la regularidad y una alta conducción eficiente a bordo del C-HR de Toyota Kobe Motor.

Por equipos salieron triunfadores Hyundai Top Cable Eco Team (eléctricos) y Toyota Kobe Motor (híbridos), mientras el trofeo de marcas fue para Hyundai (eléctricos) y Toyota (híbridos).

La segunda plaza en cada uno de los podios, se la adjudicaron el equipo de KIA Canarias y Blendio formado por Ricardo González-José Manuel Salas con un EV6-GT Line, que además fueron los mejores en el apartado de regularidad. En híbridos la conquistaron Jesús Domínguez-Adolfo González-Almuiña con un Toyota Corolla de Kobe Motor.

Y la tercera plaza en los podios de la clasificación combinada se la adjudicaron los tinerfeños Christian Morales-Jorge Garcés con un Peugeot E-208, equipo de Automotor y Rallyten Sport, que fueron los mejores canarios en esta edición del eco-rally, llegando a liderar por momentos la prueba en la clasificación de regularidad.

Iván Solera y David Sánchez subieron al tercer peldaño del podio en híbridos, con su Mitsubishi Colt de Infova Automotion. Muy bien la primera experiencia del que fuera campeón regional de copilotos, Néstor Gómez, que ayudado por el copilotaje de Esther Hernández en el Opel Corsa-E del equipo ECCOEF, se clasificaban en séptimo lugar de eléctricos. Una participación como ganador del certamen «Conductor más eficiente de Canarias».

Como dato curioso, el equipo de Copi Sport formado por Cristo Hernández y Edgar Gutiérrez fueron los mejores en eficiencia energética con un Ford Puma de Archiauto, aunque sus resultados en regularidad no estuvieron acordes y les descolgaba en la clasificación combinada. Igualmente, el KIA Niro de Eduardo Martín-Jonathan Hernández fueron los mejores en eficiencia entre los híbridos, aunque al no estar finos en la regularidad bajaron muchas posiciones en la general.

La segunda y última etapa transcurrió ayer por Gran Canaria, con cuatro tramos de regularidad que recorrieron desde el CC Alisios de Tamaraceite, las carreteras que pasaron por Telde, Cazadores, la Cumbre, Llanos de la Pez, Cruz de Tejeda, Cueva Corcho, Lanzarote y Valleseco, donde hubo un reagrupamiento al mediodía. Después de la parada de 20 minutos continuaron hacia Firgas, Moya, Los Tilos, Guía y Cenobio de Valerón, para terminar en el parking de Alisios para las recargas finales.

Ya por la tarde realizaron el paso por la rampa de llegada, tras un itinerario que superaron los 27 vehículos que tomaron la salida, para finalizar en la plaza central de Alisios para la ceremonia de entrega de trofeos, que ponía el broche a esta edición interinsular del eco-rally, que ha sido una novedad que ha gustado al conjunto de los participantes y a la organización del CD. Azuatil tras esta primera experiencia.