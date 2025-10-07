La Vega de San Mateo ya está lista para recibir a los 900 participantes de la Ruta de los Molinos La carrera de montaña, que consigue el récord de participación, se celebrará el próximo sábado, 11 de octubre, con tres distancias diferentes de 26, 12 y 7 kilómetros

La Vega de San Mateo ya está preparada para la novena edición de la Ruta de los Molinos. El viceconsejero de Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso; la alcaldesa de Vega de San Mateo, Davinia Falcón; y la directora de la carrera, María García, han presentado este martes la carrera de montaña, que contará con 900 corredores y corredoras, marcando así un récord de participación.

La prueba, promovida por el Ayuntamiento de Vega de San Mateo, organizada por Arista Eventos y con el patrocinio de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, cuenta con tres distancias diferentes de 26, 12 y 7 kilómetros.

Ángel Sabroso recordó que la Ruta de los Molinos «representa un ejemplo de cómo el deporte puede integrarse de forma natural en la promoción del territorio y en la dinamización de la vida local del entorno rural». En esta línea, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes subrayó el compromiso de la Consejería con la organización de eventos que «no solo fomentan la práctica deportiva entre la población, sino que también promueven entornos sostenibles y contribuyen a difundir los valores del deporte como herramienta de cohesión y desarrollo social».

Por su parte, Falcón indicó que «nos sentimos profundamente orgullosos de que la Ruta de los Molinos alcance ya su novena edición. Es un honor seguir ofreciendo esta carrera que permite a los participantes disfrutar de las impresionantes vistas de nuestro municipio, promoviendo al mismo tiempo el deporte y la vida saludable».

«Este evento no solo fortalece el espíritu deportivo, sino que también actúa como una potente palanca de promoción turística. Al acoger corredores y visitantes, damos a conocer nuestra tierra, nuestros paisajes y nuestra cultura», añadió la alcaldesa.

«Queremos que cada corredor y corredora sienta que está corriendo por un municipio vivo, que respira naturaleza y hospitalidad. Estamos comprometidos con que esta ruta crezca año tras año, mantenga su calidad organizativa y siga siendo un punto de encuentro para amantes del deporte, la montaña y el entorno rural», declaró Davinia Falcón.

La directora de la carrera, María García, apuntó que «desde Arista Eventos organizamos este año nuestra primera Ruta de los Molinos, que además bate el récord de inscripciones con 900 corredores y corredoras». «Los participantes», continuó García, «disfrutarán de unas rutas que discurren por preciosos parajes, como el entorno de Camaretas, la Cumbre con el Pico de Las Nieves por el que pasarán los corredores de la modalidad Larga, o la Hoya del Gamonal, con sus senderos de picón rodeados de pinares». «En definitiva», concluyó, «el sábado viviremos una auténtica fiesta de las carreras de montaña en el municipio de la Vega de San Mateo, un encuentro donde el deporte y la naturaleza se darán la mano para el disfrute de todos y todas».

Detalles de las modalidades

La primera de las modalidades en tomar la salida será la Larga, de 26 kilómetros y 1.445 metros de desnivel positivo. Más de 240 participantes tomarán la salida a las 08:00 horas desde el aparcamiento del polideportivo municipal, para continuar por parajes como Camaretas, Pico de Las Nieves, Llanos de la Pez o Hoya del Gamonal antes de pasar por la meta, situada también en el aparcamiento del casco urbano.

Una hora después, a las 09:00 horas, tomarán la salida los más de 400 corredores y corredoras de la Media, de 12 kilómetros y 685 metros de desnivel positivo. El recorrido discurrirá por el mismo trazado que la modalidad larga hasta Camaretas, donde se cruzará por la presa de Las Hoyas para después afrontar la bajada hasta el pueblo. Esta carrera contará, además, con una clasificación para juveniles (17-19 años).

La última de las modalidades, de 7 kilómetros y 380 metros de desnivel positivo, saldrá a las 09:30 horas. La prueba, con más de 250 inscritos, tendrá en sus inicios el mismo recorrido que las otras dos distancias, descolgándose del resto en la zona de Los Roquetes para alcanzar el Lomo Chiginique y volver a meta por el Lomo de La Vega y la cuesta de La Higuera. Para esta modalidad, los participantes de categoría cadete (15-16 años) e infantil (13-14 años) contarán con su propia clasificación.

La organización pondrá a disposición de los participantes duchas al finalizar la prueba, que estarán situadas en las piscinas municipales, así como guardarropa gratuito.

La Ruta de los Molinos es una prueba deportiva promovida por el Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo, organizada por Arista Eventos y con el patrocinio de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.