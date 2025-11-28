Valerón es talismán en el Arguineguín y debuta con triunfo En su debut como entrenador del equipo sureño vence al Carrizal por 2-0

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:11

Juan Carlos Valerón debutó este viernes en el banquillo del Arguineguín, en la Primera Regional del fútbol canario, con victoria (2-0) ante la UD Carrizal en partido correspondiente a la jornada 13ª de la categoría y disputado en el campo del equipo verdillo.

Sin duda, la presencia de la leyenda del fútbol canario fue foco de atención por parte de los presentes, si bien Valerón, como es habitual en él, trató de mantener un perfil bajo, otorgando todo el protagonismo a sus jugadores. Casi siempre sentado en el banquillo, sin prodigarse en caminar la banda, sí fueron frecuentes las indicaciones tácticas, desde un tono sereno y sosegado.

Incidió, fundamentalmente, en que el Arguineguín jugara en línea y adelantara la línea defensiva cuando estaba en posesión del esférico o repelía algún ataque visitante. La cohesión entre líneas y los mensajes de ánimo también fueron notas reincidentes. Los goles del triunfo, que llegaron en la segunda mitad, los celebró con evidente alegría pero, también, desde la moderación que le caracteriza.

El estreno del que fuera genial centrocampista, con pasado profesional en UD Las Palmas, Real Mallorca, Atlético de Madrid, Deportivo y selección española, fue talismán para un Arguineguín que hace apenas una semana anunciaba su retorno a la entidad en la que dio sus primeros pasos como futbolista y que, tras esta victoria, se coloca en las posiciones altas de la clasificación y mantiene intactas sus aspiraciones de ascenso.

El próximo compromiso será el jueves, en el campo del Estrella, penúltimo en la tabla y ante el que Juan Carlos Valerón pretende mantener su buena influencia al frente del equipo que ahora lidera.