Últimas 100 plazas para la Gran Fondo Pico de las Nieves 2025

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 13:47 Comenta Compartir

La TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves 2025, una de las pruebas ciclistas más exigentes del archipiélago, abre las últimas 100 plazas disponibles para su próxima edición, prevista para el domingo 30 de noviembre. La alta demanda registrada en las últimas semanas ha llevado a la organización a habilitar este cupo final de inscripciones.

La cita, con salida desde la Plaza de San Juan Bautista de Arucas, será de nuevo el gran reto y primera etapa de la Gran Canaria Bike Week, además de formar parte del prestigioso TotalEnergies Challenge.

La modalidad reina, como cada año, será la ascensión al Pico de las Nieves, con una distancia de 125 km y un desnivel positivo acumulado de 3.324 metros, incluyendo dos tramos cronometrados. Como novedad, este año también se disputará la modalidad Artenara, una opción más corta pero igualmente desafiante, con final en la Plaza de Artenara.

La presencia del esloveno Tadej Pogačar, cuatro veces campeón del Tour de Francia, refuerza el atractivo de esta edición. El ciclista estará en la isla como parte de la iniciativa Gran Canaria 365, que reunirá a más de 20 profesionales del 24 al 30 de noviembre, combinando entrenamientos en distintos parajes y finalizarán con la participación en la Gran Fondo Pico de las Nieves.

Las inscripciones para este último cupo de 100 plazas ya están abiertas en la página oficial: https://picodelasnieves.com/.

TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves está organizada por DG Eventos, con el patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, así como Turismo Islas Canarias y la colaboración de los Ayuntamientos de Arucas y Artenara.