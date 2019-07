Y 13 años después, la UD vuelve a visitar Fuerteventura

No jugaba un partido la Unión Deportiva en tierras majoreras desde el pasado 11 de agosto de 2006. Casi nada. Por aquel entonces Las Palmas acababa de ascender a Segunda División tras un periplo por la categoría de bronce del fútbol español. Fue durante el partido de presentación de la UD Fuerteventura y no hubo ningún gol (0-0). 13 años después, de aquella expedición amarilla, tan solo queda en plantilla Aythami Artiles, puesto que David García, que también se vistió de corto, y aunque todo hace indicar que continuará en el representativo, no ha empezado aún la pretemporada a las órdenes de Mel al no tener ficha profesional.

Mientras, la escuadra grancanaria sí ha visitado otras islas como Tenerife (partidos de Liga y la Copa Mahou) o Lanzarote (Trofeo San Ginés, que también disputará el próximo 10 de agosto). Cabe destacar que antes de dicho amistoso ante la UD Fuerteventura, Las Palmas, en menos de un año, jugó tres encuentros en Fuerteventura. En la temporada 2004-05, a los mandos de Carlos Aguiar, Las Palmas empató (1-1) ante el Pájara Playas de Jandía el 30 de enero de 2005. Luego el representativo sumó dos triunfos a domicilio en tierras majoreras. El primero fue durante la visita a la UD Fuerteventura en Los Pozos, donde se sumó los tres puntos (1-3) el 3 de abril de 2005. Y, ya una campaña después, un gol de Juanma supuso una victoria por la mínima (0-1) el 23 de octubre de 2005.

Así pues, ante el Gran Tarajal, los amarillos volverán a pisar Fuerteventura 13 años después. Y lo harán para medirse a un recién ascendido a la Tercera División Canaria. El cuadro entrenado por Coka fue campeón en Regional Preferente y ahora peleará por mantenerse en la categoría de bronce del fútbol español, por lo que el choque ante Las Palmas servirá para, aunque sea un mero amistoso, ganar experiencia y, cómo no, que no solo en Gran Canaria puedan disfrutar de la UD.

Cabe destacar que habrá que ver estos primeros pasos que dará Las Palmas, no sin olvidar que la diferencia de escalones con el Gran Tarajal es abismal. Pero un partido de fútbol son once contra once y las piernas en pretemporada pesan unos kilos de más. La Unión Deportiva debe engranar su maquinaria para llegar en óptimas condiciones al inicio de Liga y el conjunto majorero hará de sparring.