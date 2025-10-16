Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
Imagen de Sandro en la última visita de la UD Las Palmas al José Zorrilla. C7

La UD Las Palmas volverá a jugar de visitante un viernes

Con la confirmación del horario frente al Valladolid, la UD jugará un viernes cuatro de los siete primeros partidos fuera de casa en liga

Óliver Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:04

Ya se conoce el horario del partido entre el Real Valladolid y la UD Las Palmas de la jornada 14: ambos equipos se verán las caras el viernes 14 de noviembre, a las 19.30 horas en el Estadio José Zorrilla. Esto implica que de las primeras siete jornadas como visitante, cuatro partidos se juegan un viernes.

La próxima salida, frente al Huesca en la Jornada 11, también se disputará el viernes 24 de octubre a las 19:30 horas. En las visitas de esta temporada a Córdoba y Granada, dos zonas con cierta proximidad a Canarias, la UD también jugó un viernes. Estos horarios dificultan el desplazamiento de los aficionados amarillos.

