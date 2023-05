Volver a ganar en casa para seguir soñando

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La UD Las Palmas afronta un compromiso marcado en rojo en el calendario. Los de García Pimienta quieren prolongar la victoria cosechada en Eibar con otro triunfo, esta vez en casa y con el empuje de la afición amarilla. Casi 32.000 gargantas habrá dejándose la voz este domingo (20.00 horas) en el recinto de Siete Palmas. Enfrente estará el Villarreal B, el mejor filial del panorama nacional, un equipo joven y talentoso que tiene virtualmente la salvación en su bolsillo. No obstante, la UD no deberá fiarse, ya que como dijo Pimienta en zona mixta, «cuando no se juegan nada, los equipos son más peligrosos y más cuando quieres subir a la primera plantilla».

En lo que respecta al choque, muchos se acordarán del primer gol de Jonathan Viera como amarillo. Fue ante este mismo rival en la temporada 2009-2010. Hoy, 13 años más tarde, el capitán no se encuentra al cien por ciento por una fuerte sobrecarga y hasta última hora no se conocerá si el mago de La Feria será de la partida. Sin embargo, Pimienta tiene jugadores capacitados para suplir a Viera como puede ser Moleiro o Kirian, quien cuajó un auténtico partidazo frente al Eibar en Ipurúa. Pero si hay algo claro es que la UD tiene que sumar de tres si quiere seguir soñando con lo que cada vez es más real: ascender de forma directa a Primera División. Ampliar Para este encuentro, la defensa podría verse modificada. El buen partido de Álvaro Lemos puede hacerle con el puesto de lateral diestro, a la par que Sergi Cardona seguiría en su costado izquierdo. Los centrales serían el indiscutible y káiser Saúl Coco y aquí la duda: Álex Suárez o Eric Curbelo, que ha perdido protagonismo en los últimos choques. En la sala de máquinas volverá a jugar Kirian y Enzo, acompañados por Viera o Moleiro. En la punta de ataque amarillo, el tridente formado por Jiménez, Marc Cardona y Sandro Ramírez. Por su parte, el entrenador del Villarreal B, Miguel Álvarez, destaca la buena labor que está haciendo el equipo de Pimienta: «Jugamos contra el líder, campo impresionante y afición impresionante. Será un partido increíble para competirlo y disfrutarlo. Pero como no compitas bien te sacan los colores». Considera que al equipo insular es muy difícil «meterle mano, ya que solo lleva 27 goles en contra, siendo el menos goleado. Es un equipo que te somete muy fácil porque tienen muchos jugadores de calidad y una propuesta de juego muy interiorizada», concluyó.