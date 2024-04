Vitolo cumple un año sin jugar: no le quisieron ni en los Emiratos Árabes

Lo que fue y en lo que quedó. Las lesiones y su decisión de marcharse al Atlético de Madrid frenaron una carrera colosal. Vitolo cumple hoy un año sin jugar al fútbol, luego de haber crecido con la UD Las Palmas, alcanzado la gloria con el Sevilla y llegar a ser hasta titular con la selección española. Los golpes de la vida.

La temporada pasada ascendió con el club de su vida, pero tuvo que vivir el decisivo encuentro contra el Alavés en el Estadio de Gran Canaria en muletas y fuera del campo. Lo hizo siendo actor residual cuando había vuelto para comandar a la UD hacia el estrellato. Aunque había puestas pocas expectativas en él debido a que ya en el Getafe, en la campaña 2021-22, tan solo jugó 216 minutos repartidos en siete encuentros ligueros, era uno de los hombres llamados a liderar el proyecto del asalto a la élite.

Pero en la Unión Deportiva tampoco tuvo fortuna. La desgracia le sonrió y la suerte le giró el rostro. 108 tristes minutos acumuló con Las Palmas en la temporada 2023-24. Solo ocho encuentros disputó a las órdenes de García Pimienta. El 15 de abril de 2023 dijo adiós en Los Cármenes, contra el Granada, en la derrota por 2-1. Fue expulsado a los cinco minutos de entrar al campo a correr. Entonces nadie lo sabía, pero esa cartulina pudo haber significado su final.

Una nueva operación

Tuvo que volver a pasar por quirófano para realizarse una reconstrucción completa de la plastia del cruzado anterior de su rodilla derecha, lo que ya le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta entonces.

Hoy se cumple un año de ese fatídico enfrentamiento en el que fue expulsado por una dura entrada a un rival, fruto de la frustración y de la falta de ritmo competitivo. Celebró el ascenso y volvió al Atlético de Madrid lesionado, de nuevo, con quien tiene contrato en vigor hasta junio de 2024 aunque el club colchonero le dejó sin ficha. En enero de este mismo año probó en Emiratos Árabes Unidos, donde no le quisieron. Entrenó en el Emirates Club de Andrés Iniesta y Paco Alcácer. No pasó la prueba.

Vitolo se sinceró en una entrevista en La Sexta donde, explicó su situación actual: «A ver si encuentro algún equipo para volver a jugar, es lo que quiero. Es un reto de superación. Se te pasa la idea de que lo mejor es dejarlo».

El motor y su esperanza son sus hijos. «En mi época buena en el fútbol, mis hijos eran muy pequeños y no disfrutaron mucho de mí. Ahora, a veces me piden vídeos en el Sevilla, de cuando metía goles. Quiero disfrutar eso: que ellos me vean jugando y darles alegría», añadió el canterano de la UD Las Palmas.

Ahora, y todavía con el objetivo de volver a disfrutar de la pelota, Vitolo no baja la cabeza. Es por ello que la UD, como hace con Jesé Rodríguez, nunca le ha cerrado las puertas de Barranco Seco para que se entrenen cuando quieran. El cariño hacia el extremo siempre fue grande.