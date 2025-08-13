Ramírez confirma el fichaje de Lukovic y juega al despiste con la rescisión de Jaime Mata

El presidente toma la palabra en Teror tras la tradicional visita a la Virgen del Pino y, cuestionado por el ascenso, recomendó a «la gente que no sueñe demasiado»

Rubén Medina Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:38 | Actualizado 16:31h. Comenta Compartir

Ya se cuentan las horas para que el fútbol regrese al Estadio de Gran Canaria. Será el domingo cuando la Unión Deportiva Las Palmas se mida en casa ante el Andorra en su debut liguero. Pero antes, como cada año, el conjunto grancanario ha visitado a la Virgen del Pino para realizar su tradicional ofrenda floral antes del inicio de temporada. Jugadores, cuerpo técnico y directiva han acudido a Teror antes de afrontar el largo y duro regreso a Segunda División.

La afición no ha querido perderse este señalado momento en el calendario y algunos madrugaron más de la cuenta. «Pensábamos que venían a las 12.00h. ¡Llevamos esperando desde las 11.00h!», decía una aficionada. Los más fieles se han desplazado hasta los alrededores de la Basílica de Teror para poder obtener autógrafos, fotos y un recuerdo con sus ídolos. Si algo deja claro el aficionado amarillo es que ni un agónico descenso es capaz de frenar el apoyo incondicional al equipo de su tierra. «Empezamos de cero, al equipo le pedimos que suden la camiseta y que intenten devolvernos a primera», decía Guacimara Sosa, presidenta de la Federación de Peñas de Las Palmas.

La guagua amarilla pisaba Teror a las 14:08 horas con nuevas caras y viejos conocidos. Jonathan Viera fue el primero en aparecer llevándose la ovación de los allí presentes. Otro de los más aplaudidos, junto al 21, fue Sandro, que llegó en muletas y no estará presente en la jornada uno. El último en entrar a la iglesia fue Kirian y también se llevó el sonoro calor de la afición. La gran ausencia fue Sory Kaba. Ni el presidente sabe por qué no ha asistido el delantero, cuyo futuro parece que está cada vez más fuera que dentro de la Unión Deportiva. «Nosotros tenemos posibilidades de sacar a Sory Kaba, pero el entrenador por ahora cuenta con él», explicaba Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas.

Muchos cambios respecto al año pasado. Nuevo entrenador, jugadores ausentes y con los fichajes conociendo este momento especial para toda la entidad. Esta vez, la Virgen del Pino recibía al equipo en Segunda División, por lo que la petición a la patrona de la diócesis de Canarias es bastante clara: volver a la categoría de la que el conjunto amarillo nunca debió salir. Tanto el párroco, Jorge Martín, como el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, desearon una feliz y exitosa temporada al conjunto amarillo.

Tras los discursos llegó el momento más esperado. El encargado de realizar la ofrenda floral fue Jonathan Viera, que apunta a que será el capitán amarillo este año. «El vestuario tiene la libertad de elegir a los capitanes. Parece que el equipo tiene claro que Viera será un capitán, si es el primero o el cuarto no lo sé», explicaba Miguel Ángel Ramírez. Luego llegaron las firmas, las fotos y los momentos compartidos con la afición.

Miguel Ángel Ramírez atendió a los medios y ha afirmado que Jaime Mata no ha rescindido con la Unión Deportiva. «Nadie me ha dicho que Mata ha rescindido, me habría enterado. El cierre del mercado es a final de mes», afirmaba.

También confirmó la llegada de un nuevo delantero, Milos Lukovic. «Esta tarde anunciaremos a Lukovic. Ya está en la Isla pero falta que nos llegue un documento firmado», explicaba. «Ahora mismo no hay ficha para otro delantero, si de aquí al final del mercado sale otro jugador pues vendrá otro», explicaba.

«No se le buscará una salida a Adri Suarez, tendrá ficha del filial y será el tercer portero del equipo«, asegura el presidente tras la la llegada de José Antonio Caro. »Recomiendo a la gente que no sueñe demasiado, hay que respetar a los otros 21 equipos. Tenemos una segunda división con muchos equipos de primera. Partido a partido. Hay que pensa en ganar al Andorra. Al final la temporada nos pondrá donde nos merecemos, pero con los pies en el suelo. Ilusionados por supuesto, pero con templanza«, argumentó. Es difícil frenar la ilusión de la afición. Ofrenda realizada y ahora turno de hablar sobre el césped.