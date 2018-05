«Vienen canteranos en camino que tirarán el Gran Canaria abajo»

— Ha sido una apuesta del presidente, que sé que desde hace tiempo lo tenía en cartera. Miguel Ángel Ángel Ramírez me había pedido referencias de él. Ha hecho un trabajo extraordinario en la cantera del Celta. Me consta que es un grandísimo profesional, una persona muy capacitada.

— Siempre se siente la marcha de un compañero. No soy de aluminio. A mí me afecta cambiar un técnico, un coordinador...

— No. Me considero un profesional y que sigue con su responsabilidad en un proyecto iniciado hace mucho tiempo.

«No me considero un superviviente y sí un profesional que cumple con sus obligaciones»

— Estoy de acuerdo con Juan Manuel. Nosotros ya teníamos un planteamiento con la anterior dirección deportiva y pensamos trasladárselo ahora a Toni Otero. Los chicos se lo merecen pero, ojo, no únicamente porque se han salvado. En su día felicité a los filiales del Espanyol o del Betis, que terminaron bajando a Tercera División. No podemos perder la perspectiva de la naturaleza de un filial, que es formar a los jugadores para la competición. El colofón es perfecto si, además, acompañas eso con una permanencia como la que hemos vivido esta temporada.

— Los que trabajamos en el fútbol base sabemos que las cosechas son diferentes. No es fácil que salga cada semana un Viera o un Vitolo. Pero sí puedo asegurar que disponemos de muchos futbolistas que, en sus distintas categorías, vienen pisando fuerte y con unas condiciones extraordinarias que van a entrar pronto en la dinámica del fútbol profesional. El otro día me sentí orgulloso al ver jugar aquí a Juanpe que, como otros, tuvimos aquí y ahora están en la mejor liga del mundo. Eso también habla de nuestro trabajo.

— ¿Podría salir del club después de perder protagonismo la campaña pasada?

— El martes nos representa en un acto que hay en El Hierro y no tengo noticias de que haya novedad con él. No me ha dicho que quiera salir, aunque tiene algunas dudas que son lógicas al empezar una nueva temporada, con cambios en la estructura. Él está muy agradecido al club y como en la UD no va a estar a ninguna parte. Creo que lo sabe.

— ¿Ha envejecido mucho este año?

— (Ríe) No tengo el pelo más blanco. Ha sido una temporada durísima. Incluso nos ha desgastado el filial, que tan brillantemente se ha salvado. Quienes me conocen saben que me tomo con igual seriedad e intensidad el benjamín, un cadete, el juvenil, el filial o el primer equipo. Y la excepcional permanencia de Las Palmas Atlético, que tuvo que luchar contra todo y contra todos, pienso que ha sido una gota de ilusión para la gente, que lo ha pasado muy mal. Ha sido un año para no olvidarlo, para aprender de todo lo que nos ha deparado.

— ¿Sigue el club inmerso la autocrítica cerrada ya una temporada en la que se han reconocido errores sin precedentes?

— El presidente lo resumió muy bien el día en el que compareció públicamente. Debemos cuestionarnos el trabajo que hemos hecho y, evidentemente, detectamos errores que deben promover una profunda reflexión para no volver a cometerlos.

— ¿Comparte la fortaleza y optimismo que transmite el presidente?

— Es admirable la capacidad de ilusionar de nuestro presidente aún en las situaciones en las que otros no podrían ni levantarse. Él nos contagia a todos esta virtud. Ya lo hizo cuando vino para construir la estructura que tenemos en el club y ahora vuelve a hacerlo para ilusionarnos en esta situación.

— Y con una Ciudad Deportiva que está ahí...

— La Ciudad Deportiva nos va a cambiar la vida. Para la UD será como ganar la Champions. Y no exagero. Hay que mirarlo desde una perspectiva global. Será un grandísimo logro y sin precedentes. Estamos en la etapa de los dinosaurios en cuanto a infraestructura y empezar a crecer con esta instalación nos va a dar un salto de calidad que ni podemos imaginar. Estamos en quinta división en cuanto a infraestructuras, los peores de Primera con diferencia. Ahora estaremos en el lugar que nos corresponde. Me hace gracia cuando se habla de cantera sin estar informados, sin ver las enormes dificultades que tenemos semana a semana para poder entrenar, lo que da un valor enorme a lo que hacen y han hecho nuestros técnicos.

— ¿Ya se emociona viendo los cimientos en Barranco Seco?

— Sin duda. Cuando subo a las obras y veo lo que empieza ya a adivinarse tengo unas sensaciones que no se pueden explicar.

—¿Ya planifican con la Ciudad Deportiva en mente?

— Por lo pronto, la pretemporada de todos nuestros equipos la mantenemos en los campos en los que hemos estado habitualmente. El Anexo, Mundial 82 de Jinámar y el campo del Tamaraceite. También mi consideración al Barrio Atlántico por cedernos su campo. Pero la expectativa es que en diciembre o enero ya podamos instalarnos.

— ¿Hay demagogia cuando se habla de la UD y su trato hegemónico a los clubes conveniados y resto de entidades isleñas?

— Tenemos magníficas relaciones tanto con los clubes conveniados como con los que no lo están. Cooperamos y cooperan con nosotros. Hay gestos de cortesía por nuestra parte como invitar al fútbol a los niños y a los presidentes que son una muestra de ello. Incluso en Tenerife se nos ha achacado más cercanía con algunos equipos que el propio CD Tenerife. Y le digo más, viajo bastante y, en el exterior, he percibido un gran respeto por nuestra metodología, nuestro trabajo. Y hemos recibido visitas de profesionales de otros clubes que han venido a explorar lo que hacemos. No lo decimos, no le damos publicidad cuando ha pasado, pero es un halago enorme para nosotros. Somos conscientes de que hacemos cosas bien y otras que mejorar. No somos conformistas. Queremos dominar todos los rincones de Canarias, estar en todos los campos, dejarnos ver fuera para captar, formar y promocionar.

— ¿Por qué en la UD los futbolistas tardan más en dar el salto? En el Madrid, Barcelona o Athletic de Bilbao hay canteranos ya con recorrido y de edad temprana...

— No creo que sea así. Nuestro mercado, siendo el canario, nos permite promocionar a más jugadores que muchos clubes. En Segunda B o en Tercera hemos jugado con una media de edad muy interesante. Y hemos cedido a más de veinte jugadores para que culminen fuera su progreso.

— ¿Los jugadores de la casa sienten que tienen abierta la puerta del primer equipo después de los últimos tiempos?

— Sin duda. Vivo cerca de ellos y saben que están capacitados para dar ese salto y seguir los pasos de Roque, Viera, Vitolo, Vicente, David Simón... No es sencillo instalarse arriba, pero ellos lo van a conseguir.

— Su figura es muy controvertida, aunque el presidente le defiende a capa y espada. ¿Cómo encaja las críticas?

— Valoro los juicios de las personas que conocen mi trabajo. Cada día me examino ante mí mismo, aunque sé que muchos me juzgan sin saber nada de lo que hago. No creo que eso sea lo más justo. Invito a todos los que duden que vengan a mi despacho o compartan un día de trabajo conmigo. Los análisis deben ser más profundos

— Manolo Torres, sin ir más lejos, y que fue la persona que le trajo a la UD en 2002, ha dicho que no le ve capacitado.

— Habla desde el desconocimiento total de lo que se hace en el club. Lo respeto como persona pero en absoluto comparto su valoración.

— ¿Qué reto se marca para el futuro que viene?

— Seguir abonando el terreno de nuestra cantera. No hemos parado. No lo hacemos nunca. El día a día es mi reto. Clones no hay, lo digo para los que piden otro Viera o Vitolo, pero sé que hay canteranos que van a tirar el Gran Canaria abajo. Deben ilusionarse

— «Dormir con el balón y despertarse con los libros», su lema ya popularizado y que se ejecuta en el club.

— Así es. Vamos más allá del jugador. Vamos a la persona. Tenemos varios proyectos sociales, con el equipo de la Liga Genuine, un proyecto de integración, está la Casa Amarilla y exigimos a todos los chicos que estudien, que se formen. Ayudamos a todos, becamos a los que no pueden acceder a estudios, le damos cobertura personal a todos. Manejamos 300 jugadores y más de 70 técnicos. Es un trabajo silencioso que no se ve, que quizás ni vendemos bien, pero que está ahí consolidado y del que nos sentimos muy orgullosos por el efecto positivo y educativo que tiene en nuestros chicos.