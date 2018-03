Vida o muerte por la permanencia

Los isleños se encomiendan al orgullo y a las sensaciones de los últimos partidos

La afición acudirá en masa al recinto de Siete Palmas para arropar y catapultar a los suyos. El día del empate ante el líder fue vital. Y, esta tarde, seguro, empujará en cada acción. Además, superadas ya las incertidumbres de una primera vuelta traumática, la escuadra isleña se encomienda al orgullo y a las sensaciones que ha transmitido en estos últimos encuentros. Ya no puede permitirse otro traspiés. Todo lo que no sea dejar los tres puntos en Gran Canaria podría suponer un paso inmenso hacia atrás. Los jugadores lo saben y saldrán a morir por el escudo. No se puede fallar más.