Vicente Gómez: «Será el partido más difícil de mi vida»

«Sin duda, va a ser el partido más emotivo y he hablado con mis amigos que seguramente va a ser el más difícil de mi vida porque al final vas a luchar contra tus sentimientos, pero ojalá llegue lo más rápido posible, que lo deje todo en el vestuario y salga a jugar al fútbol, que es lo que yo sé hacer», comentó en rueda de prensa.

El jugador canario recordó que es «aficionado» de la UD Las Palmas y ha pasado «toda» su vida en el equipo insular.

«Va a ser complicado al principio para mí seguro porque siempre que he ido allí ha sido para jugar de local, pero yo tomé la decisión de salir de allí y hay que asumir todo lo que va a venir ahora», señaló el centrocampista, que pretende «dejar los sentimientos en el vestuario».

Vicente consideró que su decisión de cambiar de equipo «fue correcta» porque en el «plano personal no estaba bien, no estaba a gusto».

«Con el paso de las semanas me iba dando cuenta de que estaba triste en Las Palmas, no por el equipo sino por mí y el descenso. El último año y medio me sentía muy responsable, mi nivel no era el mismo, tuve lesiones y entré en un bucle de cosas negativas que al final me iba dando cuenta de que estaba más deprimido de lo que pensaba», reconoció.

Añadió que haber salido de Canarias ha supuesto quitarse «un lastre de encima y volver a pensar solo en el fútbol».

A pesar de que consideró a la UD Las Palmas «un muy buen equipo», dijo no estar dispuesto a «firmar un empate».

«En una Segunda División tan igualada, ganarle a un rival directo también es importante para nosotros», añadió.

Del equipo insular explicó que «incluso dando la sensación de que no terminan de estar del todo bien, están arriba» y ensalzó la «pegada» que tiene.

«Hay mucho oficio, gente con mucha experiencia y yo creo que en cuanto sean capaces de ir afinándose un poco van a ser un equipo muy complicado de batir. Ahora parece que no están del todo bien o hay situaciones que no están controlando y están arriba a tres o cuatro puntos de la cabeza», declaró.

Abundó que el conjunto canario «tiene gente muy veloz» y dijo que «va a ser un buen desafío» para el Deportivo «porque ahora mismo está jugando con tres delanteros».

«Para la gente defensiva del equipo, tenerlos controlados va a ser complicado, pero sigo pensando que, si queremos ir a ganar, tenemos que tener mucho tiempo el balón, tenemos que ser protagonistas, tenemos que aislar lo máximo posible a su gente de arriba, a la gente que lanza los contragolpes», sostuvo.

El centrocampista explicó que espera «un recibimiento bueno» en su vuelta al Estadio de Gran Canaria.

«Siempre defendí el escudo, los colores, la gente sabe que era y sigo siendo aficionado del equipo y más allá del nivel malísimo que tuve el año pasado. Creo que siempre he podido rendir, fui un profesional», comentó.