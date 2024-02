A falta de delanteros, otra vez Kirian para seguir sumando

La vida es una carrera loca hacia la felicidad. Como cuando tu perro cabalga desenfrenado por el monte con el viento soplando su hocico. O como cuando miras a los ojos a esa persona que te hace sentir especial. La UD notó esa sintonía, de cuando se alinean los planetas. No descarriló pese a recibir un golpe. Respondió rápido, con cintura y colmillo. Kirian lo entendió todo a la perfección para igualar, cogiendo carretera y mandando a la red la pelota que tanto ama. No todo van a ser victorias, pero seguir sumando y compitiendo así, peleando cada duelo, ya es motivo para sonreír. Porque nunca debe olvidar uno de dónde viene. Y vivir el presente, saboreando el camino, es complaciente.

Desde el pitido inicial se dibujó que sería un partido de pico y pala. De bajar al barro. Nada más comenzar se pidió penalti a Marvin Park, pero Munuera Montero, colegiado de la contienda, no vio nada en la pantallita que duerme en la línea de banda desde hace ya más de un año. Acto seguido, y todavía con el Gran Canaria rabiando la pena máxima no concedida, Sergi Cardona le quitó un remate limpio a Coco. Las Palmas pisaba área, mordía y, de paso, se gustaba. Osasuna aguardaba muy cerca de su portero, con Raúl García y Budimir amenazando al contragolpe.

En esas, con la defensa adelantada que acostumbra Las Palmas de García Pimienta, los rojillos querían hacer daño a los espacios. Y, atrás, cerrados con cinco torres los de Arrasate, Moleiro trataba de bailar en busca de huecos para hacer daño. Marc, que ganó la partida en el once a Sandro, se esforzaba con desmarques sin suerte. Muy poco de ambos.

La velocidad de Marvin, tan atractiva como inoperante en sus centros al limbo, no hería a un Osasuna bien plantado. Kirian tampoco encontraba, de momento, las riendas del juego y Loiodice apenas se dejaba ver por la sala de máquinas. Tan solo Javi Muñoz ofrecía cierta pujanza. Era un quiero y no puedo el de la UD. Arriba, Marc, no daba un pase decente. Así se llegó al descanso, con el marcador como mismo comenzó todo. Con las sensaciones de haber ido de más a menos, aunque al borde del intermedio se comió un penalti por mano el árbitro. Protestó mucho Moleiro. Con razón. Algo iba a tener que agitar Pimienta si quería dejar los tres puntos en el Gran Canaria.

Luego del paso por los vestuarios, adormecida la UD, Álvaro Valles tuvo que sacar sus guantes de seda a paseo. El meta salvó un gol cantado, pero ya nada pudo hacer en el minuto 49 ante el remate de Unai García (0-1), que la puso en la escuadra sin dejar caer una bola servida con magia por Mojica desde la izquierda. Tocaba remar a contracorriente. Había tiempo. Y vaya que si lo había. Porque, en el 51, Kirian respondió con otra volea para subir las tablas al marcacador y desatar el rugido de toda Gran Canaria (1-1).

Apretaba la UD, sabedora de que un triunfo dejaría la permanencia a punto de caramelo. Álex Suárez, de chilena, se estrelló con Sergio Herrera. Olía la sangre el conjunto amarillo y se iba al cuello de Osasuna. A pegar mordiscos. Suaves, eso sí. Para ello acudió el técnico a Sandro Ramírez y Munir, que saltaron al ruedo por Moleiro y Marc. Nada pasaba y, en el 77, con Marvin roto por cansancio una vez más, entró Araujo. Piernas frescas. También debutó Campaña, que suplió a Enzo. Intentos sin suerte y no hubo tiempo para más. Todo acabó en tablas.

Ficha técnica

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez (Benito, min. 89), Saúl Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Javi Muñoz, Kirian, Loiodice (Campaña, min. 77); Marvin Park (Julián Araujo, min. 77), Marc Cardona (Sandro, min. 65) y Moleiro (Munir, min. 65).

1Osasuna: Sergio Herrera; Areso (Arguibide, min. 74), Unai García, Catena, Herrando, Mojica; Aimar, Moncayola (Iker Muñoz, min.63), Moi Gómez (Ibáñez, min. 74); Raúl García (Rubén García, min. 63) y Budimir (Kike Barja, min. 90+1).

Goles: 0-1, min. 49: Unai García. 1-1, min. 52: Kirian.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité de Andalucía). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Álex Suárez (min. 49) y Saúl Coco (90+3), así como al visitante Moncayola (45).

Incidencias: partido de la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria con la asistencia de 25.075 espectadores. Realizó el saque de honor una amplia representación de la Selección Juvenil de Las Palmas que se proclamó campeona de España en 1974, en conmemoración del 50 aniversario de dicho título. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del reciente incendio de un edificio en Valencia.