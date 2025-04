«Vamos a llevar este escudo donde merece estar»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de abril 2025, 14:55 | Actualizado 15:13h. Comenta Compartir

Las Palmas Atlético se juega la vida este domingo a las 11:00 horas frente al Ibarra en el Anexo al Estadio de Gran Canaria. El equipo de Raúl Martín depende de sí mismo para lograr el objetivo, por lo que de ganar su encuentro ascenderán de manera directa a Segunda RFEF. Los capitanes de La Vela Chica, Brian Velázquez y José Ángel, han sido portavoces del club en esta semana que puede marcar un antes y un después para el primer filial amarillo.

Cuestionados por lo que se puede lograr este mismo fin de semana, ambos capitanes se mostraron «tranquilos y confiados». En palabras de Brian Velázquez, «es un gran paso para el club, afición y para Las Palmas Atlético. Llevamos desde 2022 en Tercera RFEF. Considero que ya nos merecemos ese ansiado ascenso. Puede ser algo muy bonito».

Por su parte, Jose Ángel, expuso: «Llevamos mucho tiempo sin estar donde merecemos, en Segunda RFEF, el futbol canario tambien lo agradece. Es una pena que se haya confirmado el descenso de clubes como Atlético Paso y Unión Sur Yaiza, pero el año que viene esperamos estar nosotros y que logre subir otro de las islas. Vamos a poner el fútbol canario donde merece estar».

Ampliar

Preguntado por el efecto dominó que acarrearía el ascenso del primer filial amarillo, el mediocentro dijo: «Correcto. La cadena de filiales también se beneficiaría de nuestro ascenso. Las Palmas C lograría su objetivo de competir la próxima temporada en Tercera. Siendo honestos, tienen muy buen nivel para competir en esta liga».

A título personal, ambos vienen de marcar dos goles importantes en La Palma frente a los Llanos de Aridane en el Municipal de Aceró: «Para mí (Brian), que no meto muchos goles durante la temporada, parece algo especial y para destacar. Un poco diferente la situación, pero mientras sume para el equipo me voy contento». Jose esgrimió:«Lo más importante era quitarnos esa losa que teníamos encima tras tanto empate y sin lograr la victoria. Esos goles nos dan fuerzas para afrontar el penúltimo partido con más ganas que nunca».

En lo que respecta al trabajo diario, equipo máximo goleador y menos goleado de la categoría, ambos coinciden en que «desde el principio hemos tenido las cosas muy claras, el mister nos ha visto nuestras cualidades y tambien las debilidades. Al final, el juego más vistoso no se puede desplegar tanto como nos gustaría en Tercera RFEF. Muchas vecs no cuaja. Pero nosotros no bajamos los brazos, hay que seguir compitiendo para ganar».

Ampliar

La UD Ibarra, conjunto dirigido por Maradona junior, se encuentra cuarto clasificado, pero podría salir de la zona de playoff si no consigue ganar ninguno de los dos partidos que restan a la competición. Será un partido «a vida o muerte». Será complicado porque además «ellos vienen en buena dinámica. Creemos que, a partir del partido frente a nosotros de la primera vuelta, han ido hacia arriba. Se han ido posicionando en un buen lugar».

Tanto el defensa como el centrocampista coinciden en que «nos tienen ganas», porque se conocen bien. Por último, quiso hacer un llamamiento a la afición grancanaria: «Tenemos la ventaja del factor campo por eso desde aquí hacemos un llamamiento a la afición. Vengan todos a apoyar, será un partido muy bonito para el espectador y estoy seguro de que se va a disfrutar». «Que venga todo el mundo al Anexo que, con ese aliento y ayuda desde fuera, todo será más fácil».