Valles sigue negando la obviedad: «No soy jugador del Betis»

Real Betis y UD Las Palmas miden fuerzas este domingo (17.30 horas) como mismo hicieron durante el pasado mercado veraniego de fichajes por Álvaro Valles. Un pulso diferente, también con objetivos distintos. Los sevillanos pujan por plaza europea, mientras que los grancanarios necesitan una victoria que les haga escapar de los temidos puestos de descenso.

Este enfrentamiento, que en la primera vuelta en el Gran Canaria se saldó en tablas (1-1 )con goles de Alberto Moleiro y Lo Celso, trae el recuerdo también de Álvaro Valles, que vio dicho partido desde la grada del recinto de Siete Palmas tras su negativa a renovar y su frustrada salida a un Real Betis Balompié que solo ofreció migajas, y que luego incluso se retiró de la puja, por el cancerbero de La Rincondada. Un año en blanco. Así lo eligió el propio Valles, dispuesto a todo por volver al equipo de su vida -ese mismo que no le dio la oportunidad justo antes de recalar en el filial de la UD Las Palmas-.

Ahora, tras la rescisión de contrato una vez cerrado el mercado invernal, con la imposibilidad de fichar por el Betis al llegar su libertad fuera del periodo de traspasos en LaLiga, Valles resaltó en los micrófonos de Canarias Radio que «en verano» valorará «la mejor opción», negando lo inevitable: «No soy jugador del Betis», dijo el portero de 27 años.

Ahora, viviendo en Sevilla de nuevo, con su familia, relata que «ya estoy en casa, más tranquilo», a la par que confiesa que «tengo ganas de competir porque es mi profesión. Quiero volver a disfrutar del fútbol». Eso sí, todavía queda y «se me hace larga la espera. Espero que llegue algo bueno, para poder disfrutar».

Al mismo tiempo, el ex de la UD dijo que «lo he pasado mal, porque no disfruté lo que podría. Lo pasaba mal. Había que sacar fuerzas para entrenar cada día» cuando acudía a la Ciudad Deportiva de Barranco Seco todavía sabiendo que no jugaría nunca más con Las Palmas, como prometió y cumplió el presidente Miguel Ángel Ramírez.

«La rescisión de contrato fue una opción que me trasladó el club. Estaba agotado y preferí dar un paso al lado. Me entreno por mi cuenta para volver a mi ciudad, con mi mujer embarazada de bastante tiempo y pudiendo tener un bebé a final de este mes. Preferí estar cerca de ellos y estar en casa», defendió el meta.

Valles explicó que «tanto la dirección deportiva como yo hablamos y pusimos las cosas sobre la mesa. Sabía lo que podía pasar. Acepté esas condiciones y ellos sabían mi pensamiento y lo que yo quería. Sabía lo que había y fuimos sinceros todas las partes. No hay que reprochar».

Por otra parte, Álvaro confesó guardar cariño al club que le dio la oportunidad de llegar a ser alguien en el deporte de élite. «Quiero que Las Palmas se salve y siga otro año en Primera División, lo más arriba posible. El domingo, que gane el mejor. Será un partido bonito, con dos estilos diferentes. Se trata de un gran partido para disfrutarlo como aficionado», apostilló el andaluz.

«He estado dentro del vestuario y en la UD hay una gran familia, bastante unida. El equipo compite muy bien, aunque no se estén dando los resultados. Los infortunios merman. Creo que hace bastantes cosas bien para sacar los partidos adelante. Espero que empiece a sumar de tres en tres para salvar la categoría», afirmó Valles.