Valles: «Prefiero no ganar el Zamora y que el equipo quede lo más alto posible»

«Prefiero no ganar el Zamora y que el equipo quede lo más alto posible». Así de claro se mostró Álvaro Valles, portero de la UD Las Palmas, como voz autorizada del club en la rueda de prensa previa al partido frente al Osasuna del próximo domingo (17.30 horas) en el Estadio Gran Canaria.

El guardameta de La Rinconada comenzó hablando sobre su rendimiento en la presente campaña: «No estoy pendiente de nada. Estoy centrado en el éxito colectivo del equipo. Todos queremos quedar lo más alto posible en la clasificación, hacer historia. Los premios individuales si vienen, bienvenidos sean. Pero lo principal para mí es lo colectivo. Las alabanzas pueden debilitar, por eso siempre me mantengo con los pies en la tierra».

Cuestionado por la abultada derrota en el Cívitas Metropolitano, Valles argumentó lo siguiente: «Por nuestro estilo de juego estamos expuestos a cierto tipo de errores que pueden suceder. Durante la temporada se ha visto que nuestro juego nos da más que lo que nos quita. Como dijo Kirian, preferimos que ocurra un partido como ante el Atlético de Madrid que cinco malos».

«Los puntos en casa son importantes para nosotros. Nos da motivación para competir fuera. Esperamos que la afición siga respondiendo como hasta hoy, porque con ellos es mucho más fácil», dijo con respecto a que los tres de los próximos cuatro partidos serán en el Gran Canaria ante la afición amarilla.

Valles quiso destacar que no ha tenido contacto con Luis De La Fuente, seleccionador de España: «No he tenido el placer de poder hablar con el seleccionador español. Me halaga y enorgullece que el entrenador hable bien de mí. Me motiva para seguir trabajando cada día. Y si un día se produce esa llamada, bienvenida sea. Sigo trabajando para mejorar y aportar lo máximo posible mi equipo».

Deja abierto el tema de su futuro. «De momento he renovado un año más con el club. Estoy muy contento en mi casa, llevo mucho tiempo aquí. De aquí al verano ya se verá lo que puede pasar, porque son temas que lleva mi agente. Cuando acabe la Liga me pondré en contacto con mi representante y decidiremos si ampliamos contrato o ver qué pasa», concluyó.