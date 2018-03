$!Una UD impotente y sin honor (0-3)

Las Palmas solo le aguantó 20 minutos a un Real Madrid desconocido por las rotaciones que solo se tuvo que emplear a medio gas para sentenciar el partido en la primera parte. Bale, tras fallar varias ocasiones claras, adelantó a los blancos antes de la media hora, mientras que Benzema hizo el 0-2 antes del descanso después de un penalti estúpido de Calleri a Lucas Vázquez. Si Las Palmas no consigue un milagro, quedará a siete puntos de la salvación después del empate del Levante ante el Girona (1-1).

En el banquillo de suplentes iniciaron el partido Kiko Casilla (portero), Achraf, Marcos Llorente, Borja Mayoral, Kovacic, Tejero y Óscar, mientras que el jugador descartado de la lista inicial de diecinueve convocados es Luca Zidane. Para este partido, de la trigésima jornada de LaLiga Santander, no han viajado a Gran Canaria Cristiano Ronaldo , Sergio Ramos, Marcelo, Kroos e Isco, además del sancionado Dani Carvajal.

Por su parte, Zinedine Zidane , entrenador del equipo blanco, presentó un once titular formado por Keylor Navas en la portería; Nacho Fernández, Jesús Vallejo, Varane y Theo Hernández en la defensa; Lucas Vázquez, Casemiro, Luca Modric y Marco Asensio en el centro del campo; con Gareth Bale y Karim Benzema en ataque.

Cadena de errores

Primer cambio del Real Madrid y sentencia

El Real Madrid liquidó a Las Palmas en la recta final de la primera parte. El equipo de Paco Jémez se hizo el harakiri con un penalti tanto tonto como innecesario. Calleri le soltó una patada por detrás a Lucas Vázquez cuando el madridista estaba de espaldas a la portería y saliendo del área sin opción a tirar a la portería. Al sentir la patada el canterano blanco se tiró y uno asistentes liquidó definitivamente a la UD. El cuestionado Benzema, en el Gran Canaria con el brazalete de capitán, no falló en el minuto 40 ajustando el disparo al palo.

0-3 sin reacción

El tercero visitante llegó después de que Jémez hubiese realizado los dos primero cambios del choque. Jairo sustituyó a Macedo en el lateral derecho después de que Bale lo dejase en evidencia cada vez que arrancaba en velocidad y Erik Expósito reforzó el ataque por Vicente Gómez a la salida de vestuarios. Los cambios no hicieron cosquillas a un Real Madrid que goleaba caminando en el Gran Canaria.

El partido acabó en la primera parte y el Real Madrid tampoco quiso hacer sangre en una segunda mitad sin historia. La última media hora fue un quiero y no puedo de los amarillos y un paseo del equipo de Zinedine Zidane, con la mente puesta en el martes. Las Palmas aceptó el trato y se conformó con no encajar una goleada histórica a pesar de que su situación se agrava tras el empate del Levante, su próximo rival. El equipo de Paco Jémez viajará al Ciudad de Valencia con siete puntos de desventaja por la lucha por la permanencia en lo que supone una final a falta de solo ocho jornadas para el final. De no ganar ese partido, estará en Segunda.