Un último baile: Viera vuelve reseteado para «ayudar al club a conseguir el objetivo»

Un giro de 180 grados en los acontecimientos ha vuelto a colocar a Jonathan Viera (35 años) en la expedición de la UD Las Palmas por quinta vez. El jugador se siente con «ganas de demostrar en el campo» y asegura que ha venido «para ayudar».

«Seguramente han cambiado muchas cosas. Hemos tenido conversaciones en las que el club y el entrenador me han dicho lo que quieren. Y yo les he dicho también lo que pensaba. Era cuestión de llegar a un acuerdo. No fueron negociaciones largas. Las dos partes queremos lo mejor para el equipo y para el club», expuso.

El Mago de La Feria aseguró que: «Mi objetivo es ayudar a todos: al club, a los chavales, a todo el mundo para que pueda crecer. Todo el mundo sabe que siempre vine para ayudar. Veo a los chicos con mucha energía y quiero meterme en ella. Los veo con ilusión y ya … la temporada es muy larga, hay muchos partidos y el tiempo dirá para lo que estamos preparados cuando lleguen las cosas importantes».

«Tengo la confianza de todos para que esté aquí. Eso ha sido clave. El reto es muy grande y bonito. Hay jugadores que están empezando y otros en edad madura. El equipo ha mantenido a mucha gente del pasado año y eso es bueno. Porque no hay que hacer un bloque nuevo. Me gustan los retos y lo asumo con naturalidad», aseveró el mediocampista grancanario.

Por último, confesó: «Voy a jugar gratis; gratis no porque la Liga no lo permite. Cobraré el mínimo; Las Palmas me debe aún dinero. Es verdad. Solo se habla de los dos años que iba a cobrar, pero no de los tres años que he perdonado. Fue un acuerdo con el presidente, quien me dijo en su momento que no me iría con las manos vacías después de lo que había dado al club. El club ya no me debe mucho».

Nueve técnicos ha tenido Viera en la UD: Primero lo hizo Paco Jémez, luego uan Manuel Rodríguez, Paco Herrera, Quique Setién, Manolo Márquez, Pako Ayestarán, Paquito Ortiz, Pepe Mel y García Pimienta.

