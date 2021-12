La UD ultima la llegada de un centrocampista Ramírez no contempla el fichaje de otro delantero

Un centrocampista para cubrir la vacante de Sergio Ruiz y que «está cerrado» según palabras del presidente de la UD será la apuesta del club en el mercado invernal, ya que no se contempla la adquisición de otro delantero, según aclaró al ser cuestionado por esta petición realizada por el entrenador.

«La próxima semana se incorporará con el resto de jugadores.Vamos a cumplir con esta expectativa el entrenador. Este fichaje no es Rober.¿Otro delantero? No me consta que nos haya pedido eso porque una cosa es lo que se dice en las ruedas de prensa y otra lo que es.Tenemos a JeseN, Clau, Sadiku, Mujica, Peñaranda también puede jugar ahí...», abundó.

Ramírez recordó que el club tiene dos fichas profesionales libres que desea ocupar con Cardona y Moleiro, por lo que podría tener altas sin dar salidas si así lo deseara.

Respecto a posibles salidas, avanzó que podrían ser «cesiones o rescisiones» una vez se llegue al caso.

Preguntado por su balance de la primera vuelta, el presidente reconoció que le hubiese gustado tener «5 o 6 puntos más» si bien la incidencia de lesiones «ha lastrado competitivamente al equipo», algo que espera se pueda superar con la disponibilidad de toda la plantilla ya desde el inicio del nuevo año.

Apuntó que hay clubes interesados en Moleiro aunque «no hay intención de debilitar y sí de fortalecer al equipo», por lo que descarta su venta y sobre el accidente en el que se vio implicado el coche de Jonathan Viera la madrugada del sábado no fue más allá de las explicaciones dadas por el propio jugador.

«Él ya lo ha explicado y no nos consta que haya pasado otra cosa.Todos los que conocemos a Jonathan sabemos que ese coche siempre lo conducen sus amigos», concluyó.