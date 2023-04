La tortura continúa

La UD Las Palmas sucumbe en Granada, condenada por sus propios errores, pierde la segunda plaza y confirma su decadencia | Vitolo fue expulsado y Viera no estará ante el Levante

Los golpes duelen menos cuando uno se acostumbra a ellos. Pero no es el caso en la UD. Luego de mandar en la tabla durante muchas jornadas, camina moribunda y en plena decadencia. Con solo un triunfo en los últimos siete encuentros de Segunda, Las Palmas volvió a sucumbir. Esta vez fue en Granada, que además le arrebató la segunda posición a los de García Pimienta. El primer acto fue un abuso local y ya en el segundo los andaluces sobrevivieron con su renta. No bastó con poner ganas solo cuando había que dar la cara. Vitolo fue expulsado y Viera, encima, no estará en el Gran Canaria ante el Levante, en otro duelo a vida o muerte. Todo fue cruz.

Los Cármenes acogía una batalla en las alturas, con dos candidatos a conquistar los billetes de ascenso y el enfrentamiento defraudó. Porque aunque desde bien temprano hubo nervio y valentía, luego se caminó entre errores y flaqueza. Con Loren en punta y Marvin, al fin, de inicio, Pimienta apostó por la ambición. Quería la UD el liderato. Coco se convertía en la sombra del pichichi Uzuni y Mfulu se multiplicaba en la sala de máquinas. Pero en un centro llegó, también a primera hora, el gol de Melendo que puso por delante al Granada en el minuto 15. Valles midió mal, Sidnei estorbó, Cardona puso su tímida espalda y le cayó el balón del cielo al más bajito para mandarla al fondo de la portería (1-0). Ver para creer. Mucho más intenso el combinado de Paco López, Las Palmas no terminaba de asentarse sobre el césped. El Granada, con una marcha más y siempre llegando un segundo antes a las disputas, no pensaba regalar absolutamente nada a los amarillos. Todo lo contrario. Con el paso de los minutos, Alberto Moleiro comenzó a acariciar la bola, aunque los locales seguían apretando. Antonio Puertas perdonaba tras un córner y rematando absolutamente solo. Lo sonrojante llegó al filo del descanso, en el 41, cuando Marvin entregó mal a Mfulu, que se quedó mirando y reprochando el pase, para dejar una alfombra roja al galope de Uzuni. El pichichi se coló entre Coco y Sidnei y repitió la historia de su temporada: para dentro (2-0). El despropósito solo fue el preludio al esperpento de una UD incapaz e incluso con cierta falta de hambre para sacar algo positivo. Los andaluces sí mostraban más los dientes. Mientras, los de Pimienta parecía que jugaban un encuentro bajo el sol del verano. Al intermedio se marchó Las Palmas con aires famélicos e infinitamente lejos de su versión competitiva. Coco reaviva el partido En la reanudación Coco metió de lleno a los suyos en la faena. Remató con rabia y con martillo al fondo de la meta defendida por Raúl Fernández un centro botado por Jiménez desde el saque de esquina en el 50 (2-1). Luego Valles se empleó a fondo para evitar el mazazo de Quini. De repente, y en un arreón del corazón que faltó en el primer acto, seguía viva Las Palmas. Con Marc Cardona, por cierto, en el campo, que suplía a Loren. Ampliar Coco celebra el gol del 2-1. laliga Mordía Las Palmas, que se sacudía el aplastamiento del primer tiempo del Granada, y Álvaro Jiménez se topaba con un inmenso Raúl Fernández, que le negaba el empate tras un robo de los amarillos en la frontal. Marc Cardona ya se había estrellado con el guardameta vasco en dos ocasiones, ambas en fuera de juego. Pimienta movía fichas: Óscar y Pejiño, al ruedo. Fuera Enzo y Álvaro. Poco después saltaba también Fabio por Nuke. Hasta Vitolo acabó jugando y a los minutos fue expulsado. Mejor en el segundo tiempo la UD, pero sin tiempo para obrar milagro alguno luego de desperdiciar muchos minutos en los que no pareciera disputarse el liderato. En decadencia, con solo una victoria en los últimos siete partidos jugados y con una imagen de equipo roto. Así dejó Las Palmas Los Cármenes. Y perdió, de paso, su plaza en ascenso directo. Granada Raúl Fernández; Quini, Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Petrovic (Sergio Ruiz, m.68), Bodiger (Meseguer, m.77), Melendo (Bryan, m.58), Antonio Puertas (Víctor Díaz, m.77); Callejón (Alberto Soro, m.68) y Uzuni. 2 - 1 UD Las Palmas Valles; Marvin, Coco, Sidnei, Sergi Cardona; Mfulu (Fabio, m.76), Loiodice (Óscar, m.72), Jonathan Viera; Álvaro Jiménez (Pejiño, m.72), Moleiro (Vitolo, m.81) y Loren (Marc Cardona, m.46). Goles: 1-0, m.15: Melendo. 2-0, m.41: Uzuni. 2-1, m.50: Coco.

Árbitro: García Verdura (C. Catalán). Expulsó con roja directa a Vitolo (m.86) por una dura entrada a Bryan. Mostró cartulina amarilla a los locales Antonio Puertas (m.23) e Ignasi Miquel (m.74), y a los visitantes Loiodice (m.38) y Jonathan Viera (m.96).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 19.000 espectadores, casi mil de ellos aficionados visitantes. Lleno.