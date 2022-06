Tonono: «Vamos a traer jugadores que serán mejores que Pedri o Moleiro»

En el modelo sagrado y sublimado de cantera que la UD ha adoptado como dogma de fe desde hace años, la figura de Manuel Rodríguez, Tonono, (Arucas, 1959) ejerce de pieza maestra. El director de Formación y Captación, innegociable a ojos del presidente y avalado por fértiles resultados, siempre permanece en reciclaje y tensión al entender el fútbol desde la exigencia continua. «Mejorar, mejorar y mejorar», repite a modo de mantra para canalizar todo el entusiasmo con el que ejerce y mira al frente.

-De la comparecencia de hace unos días del presidente pocas certezas más rotundas salieron que su defensa a ultranza de las señas identitarias. Nada que no esperara aunque esa renovación de los votos temporada tras temporada suena a una resistencia tan meritoria como romántica en los tiempos que corren...

-Es que nosotros nunca hemos cambiado nuestra política y filosofía. Hemos mantenido las señas sin titubeos, incluso cuando los resultados del equipo no eran los deseados. Nuestra línea de actuación siempre ha mantenido la triple misión de captar, formar y promocionar bajo la premisa de que, en nuestra búsqueda, podamos detectar a jugadores que pongan sentido, criterio y orden a su comportamiento en el campo.

-¿Hasta qué punto el descenso del filial, arrastrando al C, le ha chirriado?

-No queríamos el descenso del filial. Es obvio. Fue un palo. Pero también hay que reseñar que nunca antes en la historia del club habíamos tenido al filial cinco campañas consecutivas en la categoría equivalente a la Segunda B como así ha sido. El filial ha de ser competitivo, pero su naturaleza es nutrir al primer equipo. Y, en ese sentido, hemos asentado bases. Canteranos que dieron el salto para quedarse. Moleiro, Coco, Cardona... No perdamos de vista que filiales de clubes como Atlético de Madrid, Valencia, Espanyol, Alavés o Betis también han bajado estos años también a Tercera. Y mirando más abajo, Las Palmas C luchó por subir y en todas las categorías inferiores nuestros equipos se proclamaron campeones. Hay un trabajo consolidado que nos permitirá recomponernos.

-Habla de valores consolidados y el nombre de Moleiro emerge. Titularísimo, internacional en categorías inferiores, vinculado ya a los grandes clubes por su fútbol diferencial...

-Moleiro habla, como otros muchos, del excelente trabajo del departamento de captación que tenemos. Alberto tiene una gran capacidad de desborde, genera espacios, da salida a todos con su manera de interpretar el juego, es vertical, atrevido, tiene gol, un punto de fantasía especial... Y sigue una máxima que inculcamos desde niños a los jugadores: el riesgo. Que se atrevan, que lo intenten siempre aunque no salga a la primera. Ahora tiene un rol que se ha ganado y merecido. Y no quiero pasar por alto algo que pienso: jugar al lado de Viera, cuya inteligencia es algo fuera de lo normal, además de tener una personalidad integradora y generosa, siempre al servicio del resto, le ha hecho mucho bien, le ha mejorado y multiplicado.

-¿Comparable a Pedri?

-No hagamos esas comparaciones. Son dos jugadores diferentes, con sus estilos, sus recursos, sus circunstancias, aunque comparten una inteligencia y capacidad fabulosa para el fútbol en general, para jugarlo, entenderlo y generarlo con y sin balón. Respetémoslos sin compararlos, que cada uno siga escribiendo su historia.

-Al menos durará más aquí que Pedri después de que el presidente garantizara su continuidad la próxima campaña...

-Tener a Moleiro con nosotros es de las mejores noticias que podemos tener.

-Pedri, Moleiro, antes Kirian... ¿De verdad que desde el Tenerife no le han llamado alguna vez para pedirle que les deje algo? ¿No se ha generado tensión institucional alguna?

-El 94% de los jugadores de nuestra cantera es de Canarias. Y no se ha generado ningún tipo de tensión con el Tenerife porque ellos también captan en Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura... Ya digo que de Tenerife tendremos la próxima temporada del orden de nueve o diez jugadores más. Pongo otra vez en valor la competencia y profesionalidad de nuestros captadores. Y digo más, vamos a traer mejores jugadores que Pedri o Moleiro. Ni lo duden porque esa es nuestra ilusión y lo conseguiremos, por muy complicado que sea, que lo es. No todos tendrán su precocidad, su maduración. Pero tendremos paciencia cuando así se requiera. Nosotros seguimos rastreando el mercado canario sin descanso para tratar de que en la UD estén los mejores y la labor de anticipación es fundamental porque son muchos los clubes, de toda España y de fuera, que hacen esta misma labor en nuestras islas.

-Se anunció que suben tres jugadores del filial para hacer la pretemporada.

-Son los que están establecidos y no descarto que alguno más se incorpore a la dinámica de la plantilla profesional si así lo determina la dirección deportiva y el entrenador. No me olvido de Álex García en este cupo.

-De los confirmados, uno es Iñaki Elejalde, un delantero con buena pinta a sus 23 años y al que Pepe Mel ya le dio minutos.

-Es veloz, potente, genera espacios. Es un punta que va de frente, un nueve de toda la vida y que puede adaptarse a la banda izquierda. Tiene buena definición, sabe moverese sin balón y, además, aporta mucho trabajo en las ayudas defensivas. Aprovecho la referencia para dar mi reconocimiento a Mel por todo lo que hizo por nuestra cantera cuando estuvo aquí, que fue muchísimo.

-David Vicente, lateral derecho.

-Un lateral clásico, que aparece muy bien en los espacios libres. Genera mucho peligro por dentro y ha mejorado muchísimo en la faceta defensiva.

-Y Joel del Pino, que ya el año pasado se cayó de los elegidos y vuelve.

-Yo he visto a Joel llorar por la UD y tiene la obsesión de llegar, de despuntar arriba. Tiene el corazón amarillo. Ha madurado muchísimo en este año en el filial, ganando en polivalencia y prestancia. Lateral, carrilero, sacrificado, concentrado siempre, con una intensidad enorme... Está a tiempo de cumplir su sueño y por trabajo y deseos no va a quedar.

-Nombraba a Álex García. En menos de un año a pasado de promesa equiparada a Moleiro con no jugar ni en el filial. ¿Es recuperable?

-Álex ha terminado la temporada muy bien en la Copa de Campeones con el juvenil. Recuerdo que Moleiro, en su día, también dio ese paso de bajar al juvenil cuando no tenía hueco en el filial. O que Valles, ahora titular, llegó del Betis, no jugaba en Las Palmas Atlético y tuvo que trabajar muchísimo. Digo esto porque son altibajos son habituales y deben aceptarse. Álex tiene talento y capacidad. Es un jugador joven, nacido en 2003, y con un recorrido enorme. Tengo plena confianza en su crecimiento. Tiene que tocar el piano todos los días, como le digo a los canteranos. Que no dejen de tocar el piano nunca. Que persistan.

-Tienen el mejor espejo posible con Viera...

-Es un orgasmo verle jugar y comprobar que, con los años, no para de mejorar, de hacer mejores a sus compañeros, de darle al club un ejemplo absoluto de compromiso, calidad y profesionalidad.

-Decía el otro día Pacuco Rosales que con diez como Eric Curbelo la UD podría haber subido a Primera...

-No le falta razón a Pacuco porque la capacidad de Eric es tremenda. No es Viera. Pero no necesita serlo para tener una importancia enorme en el grupo por lo que ofrece, por lo que da. Siempre en el sitio correcto, siempre atento, siempre válido... Ha aprendido a leer el juego con la experiencia que acumula y se ha convertido en un jugador de rendimiento seguro y uniforme. De una regularidad que es muy valiosa. Sucede con él como Fabio, que todo lo que hace, lo hace bien, Benito, que ha dado muy buenos servicios cuando se le ha requerido. No me olvido de Álex Suárez, con menos minutos pero seguro que muy válido en el grupo. O Kirian, al que siempre invito a que dé un paso adelante porque tiene todo para triunfar. Cuando Kirian termine de ser atrevido y se lo crea, descubriremos lo que lleva dentro. Viene de una gran temporada, pero a él le pido más porque puede dar más.

-Ahora Kirian es noticia por una renovación que no termina de conformarse. ¿Optimista con él?

-Seguro que sí. Es de los nuestros y sabe que aquí se le quiere y se le valora. A Kirian yo lo quiero siempre en la UD.

-Luis Helguera y García Pimienta. Director deportivo y entrenador. ¿Hay transversalidad?

-Tenemos una conexión extraordinaria. Con Luis son varios años ya de trabajo y nos conocemos y complementamos siempre con el beneficio de la entidad por encima de todo. Y García Pimienta ha sabido adaptarse a la perfección a nuestro modelo, beneficiado por su bagaje previo en una entidad de la grandeza del Barcelona. Particularmente, me siento muy bien con los dos en el club y en sus respectivas responsabilidades. Trabajamos en sintonía.

-Vayamos a una debilidad suya confesa: la Ciudad Deportiva. ¿Va a ampliar su uso la temporada que viene con la puesta en marcha del tercer campo?

-Hemos pasado del Paleolítico a la Edad Moderna con esta instalación. Creo que todavía no terminamos de asimilar la importancia y valor que tiene para la UD y el fútbol canario esta magnífica Ciudad Deportiva que, con los proyectos que hay, va a seguir ganando en capacidad y funcionalidad. Ya hemos ido trasladando entrenamientos de nuestros equipos de filiales a Barranco Seco, pero con el cambio de césped del Anexo nos hemos visto muy beneficiados en infraestructuras. La idea es seguir en el Anexo una temporada más, con Barranco Seco abierto, eso sí, a que gradualmente todos nuestros equipos se familiaricen con la joya que tenemos.

-¿Qué le queda a Tonono por delante después de tantos años? Ciudad Deportiva, canteranos empoderados, estructura definida, modelo institucionalizado... ¿Qué motivación le mueve?

-Seguir mejorando, avanzando, mantener la ilusión diaria... Me encanta lo que hago y disfruto. Me considero un privilegiado haciendo mi trabajo y, además, contemplando como los proyectos sociales del club, como el Equipo I, de discapacidad cognitiva, o el Equipo D, para chicos con problemas de exclusión social, siguen creciendo para mayor prestigio y correspondencia a la afición y a la ciudadanía.