Toni Otero pide que se valore lo que ya se tiene en un mercado «muy duro»

De hecho hemos perdido a algún jugador por la economía (en referencia a Dani Pacheco). Tenemos que hacer un balance y no podemos poner nada en riesgo». Eso sí, aplaudió que las opciones prioritarias ya estén en nómina: «Pusimos cuatro delanteros encima de la mesa y tres de ellos están aquí. Estamos firmando lo que queríamos desde un principio y queremos ser nosotros los que marcamos los tiempos. Todavía hay algún jugador más que puede llegar y estamos en ello, sin precipitarnos. Pero el mercado está siendo muy duro. Por eso hay que valorar lo que tenemos», añadió. El ejecutivo gallego también quiso dar su perspectiva de las manifestaciones de Manolo Jiménez en las que éste catalogaba de «fracaso» la no consecución del ascenso a Primera a la conclusión de la presente temporada: «Esperamos no utilizar la palabra fracaso. Fracasar sería no intentarlo. No nos podemos obsesionar, sino trabajar para que llegue ese día. Ojalá no nos desviemos del camino y estemos donde todos queremos el próximo 30 de junio. Quedan todavía muchos meses por delante en los que vamos a seguir trabajando al máximo para poder cumplir con la meta que nos hemos propuesto y para la que hemos armado esta plantilla».