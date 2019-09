Tiene 16 años y se llama Pedri

Habrá que disfrutarlo hasta que se lo lleve el Barcelona. No hay otra con Pedri, un futbolista de época y al que le ha dado por romper el cascarón con 16 años. Su leyenda recién ha comenzado para bendición de la UD, a la que ya le dejado millones en el banco (más los que pueden venir) y puntos. Anoche suyo fue el gol que rescató a Las Palmas y que hoy procura un amanecer luminoso. No hace falta recordar cómo entraba el equipo en la jornada, hundido en la ciénaga y lleno de sospechas. Pedri decidió soltar la derecha, romper todas las cadenas e inyectar felicidad y orgullo. Ganó la UD, noticia grande, y lo hizo gracias a un niño de 16 años que va camino de ser figura.

Fabio, Aythami, Srnic, Narváez y Drolé calzados, de golpe, en el once, en una apuesta rupturista y que dejó fuera a fijos como Curbelo, Mantovani, Cedrés o Kirian. Mel buscó la sacudida en la UD que anoche antepuso al Sporting y fue ingenioso en el movimiento de piezas. Morir matando, que dirían los puristas dada la crisis de juego y resultados de un equipo necesitado de nuevos aires. Con Pedro, además, de vuelta y como enganche, donde más y mejor influye. Un intento, en suma, de que sonara de una vez el despertador ya con septiembre muy avanzado. Porque aludir a las rotaciones con el agua al cuello, en descenso, y lo inmediato convertido en cuestión vital, como que no. A las novedades en los protagonistas se sumaba, también, el reciclaje táctico en algunos casos, con Narváez como delantero centro en el detalle con más relevancia en la pizarra, ya fuera de combate Rubén y señaladísimo Pekhart. Así dispuso el patio el técnico a quien, calculadora en mano, ya le invadía ruido de fondo. Lo que tiene no ganar en el fútbol, que vendría a ser lo mismo. La UD llegaba tras un 0-3 y no haber chutado entre los tres palos ante el Almería. El listón estaba por el subsuelo, mejorar lo anterior mas que una obligación profesional constituía un deber moral.