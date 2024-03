El terror de los Williams: huracanes en Gran Canaria

La vida a toda pastilla. En una eterna y endiablada carrera por la supervivencia. De eso los hermanos Williams saben bastante. Porque su historia en el mundo del fútbol no hubiese sido posible sin la valentía de sus padres. Los progenitores de dos de los futbolistas de moda en la Liga tuvieron que fiarlo todo a un viaje de ida sin vuelta. Por la esperanza. Dejando todo atrás y luchando por pisar suelo de oportunidades. Ya hoy, Iñaki y Nico corren, regatean y golean ganándose el respeto de todos.

Sus padres huyeron de Ghana con el sueño de encontrar un lugar mejor, donde la miseria y la pobreza no fueran los aliados del día. Donde poder tener un trabajo. Un sueldo. No fue fácil. El propio Iñaki, hasta hace bien poco, desconocía la propia historia. «Veía en las noticias las pateras que llegaban, la gente saltando la valla de Melilla y me di cuenta de que realmente no sabía cómo llegamos nosotros a España», confesó el delantero en una entrevista al periódico británico The Guardian. «Mi madre siempre lo evitó, yo solo era un niño», añadió el mayor de los hermanos Williams.

Iñaki no sería lo que es sin ese viaje de sus padres. «Partieron en camión con unas 40 personas, caminaron durante días. Hubo gente que cayó, gente que enterraron, ladrones, sufrimiento, violaciones...», narró el delantero. «Llegaron a Melilla y la Guardia Civil les detuvo», continuó. «Ya en la cárcel, un abogado de Cáritas les dijo que la única opción era decir que huían de la guerra, así que mis padres rompieron sus papeles ghaneses y declararon que eran de Liberia, para así solicitar asilo político. Gracias a él llegamos a Bilbao», apostilló el primogénito.

Iñaki posee el récord de más partidos jugados de manera consecutiva en la Liga: 251

Iñaki debutó como profesional del Athletic Club de Bilbao el sábado 6 de diciembre de 2014. Fue titular y se estrenó con una sorprendente derrota por 0-1 frente al Córdoba en San Mamés. Ahora, a sus 29 años de edad y en el mejor momento de su carrera deportiva, con participación hace poco también en la Copa África con Ghana, acumula un total de 409 encuentros en las filas del club rojiblanco. En su haber tiene también el récord de más partidos jugadores de manera consecutiva e ininterrumpida en la Liga española. Con 251 encuentros en casi siete años, dejó una marca muy complicada de superar e incluso de igualar.

Nico pide sitio

No es el único de la familia que juega en el Athletic Club. Nico Williams irrumpió en el fútbol nacional en plena pandemia, en un vacío San Mamés por culpa del coronavirus, sin público en las gradas de La Catedral. Fue el miércoles 28 de abril de 2021. Desde entonces ha jugado como rojiblanco un total de 111 encuentros en cuatro campañas.

Nico celebra un gol. Efe

Su buen hacer, todo nervio y descaro, el ha servido también para ser uno de los fijos en las convocatorias de la selección española, donde también suma once participaciones hasta el momento. El preparador Luis de la Fuente le ha incluido también en la prelista para los próximos enfrentamientos de la Roja.

Ambos, Nico e Iñaki, han sido protagonistas esta temporada, donde el Athletic Club de Bilbao competirá próximamente en la final de la Copa del Rey contra el Mallorca. Los rojiblancos, entre otros partidos, descuartizaron al FC Barcelona (4-2) con un gol de cada uno de los hermanos.

Amenaza en la isla

Tendrá faena el catalán García Pimienta en el choque que acogerá el Estadio de Gran Canaria entre la UD Las Palmas y el Athletic Club, pues llega uno de los equipos más en forma del campeonato y con los hermanos Williams en plena ebullición. Mientras, los amarillos, vienen de encajar nueve goles en los últimos tres encuentros ligueros, los mismos que recibió en los otros doce partidos anteriores. Entre los dos suman doce tantos. Iñaki ha besado la red en nueve ocasiones, mientras que Nico acumula tres goles en este campeonato.

Iñaki conduce ante Raphinha, del Barça. Efe

No será fácil frenarlos. Pimienta lo sabe. Al espacio son muy buenos, prácticamente imparables, y Las Palmas deja bastantes en su defensa adelantada. Ahí tendrá que estar finísimo Álvaro Valles, que podría, de paso, decantar la balanza en las ideas de Luis de la Fuente para ser alistado con la selección española en la convocatoria que está al caer.

El terror de los Williams. Huracanes sueltos en el recinto de Siete Palmas. Los elegidos por Pimienta para frenar a los velocistas tendrán trabajo. A Iñaki lo defenderá Sergi Cardona, mientras que con Nico hay más dudas: seguir con Julián Araujo en el lateral derecho o devolver a la titularidad a Álex Suárez. Tampoco se descarta que entre Marvin de extremo, para ayudar atrás en la retaguardia amarilla.

Con todo, el Gran Canaria acogerá este domingo, desde las 15.15 horas, un partido de enjundia contra un rival de altísimo nivel. Los Williams intentarán dejar su huella en la isla, pero Las Palmas tratará de evitar sus zarpazos.