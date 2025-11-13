Teledeporte vuelve a emitir el especial 'Conexión Vintage' de la UD Las Palmas

El programa de TVE, que se pudo ver el pasado lunes a las 14.00 horas, tendrá una doble redifusión este jueves a las 22:45 horas y el próximo lunes a partir de las 22.00 horas, dada la excelente acogida y audiencia recibida, según los responsables del espacio

La plantilla amarilla en los primeros años de la década de los 70, una de sus épocas doradas.

La UD Las Palmas volverá a ser protagonista del programa 'Conexión Vintage'. Tras el éxito de acogida y audiencia que tuvo la emisión del pasado lunes en el canal Teledeporte de TVE, la cadena ha decidido emitir este especial tanto este jueves, a las 22:45 horas, como el próximo lunes, a las 22.00 horas, para todos aquellos interesados en recordar la etapa dorada del conjunto amarillo.

En concreto, el programa recupera las mejores imágenes históricas de las décadas de los 60 y 70, custodiadas en los archivos de Radio Televisión Española.

En estas décadas, la UD Las Palmas fue reconocida por su juego dinámico y técnico, desarrollado por jugadores como Tonono, Guedes, Germán Dévora, Castellano o Martín Marrero, que le dio estabilidad en la división de honor del fútbol nacional.

Entre otros hitos del Club, en estos años se obtuvo el subcampeonato de Liga en el 68-69; el subcampeonato de la Copa del Rey en 1978; la participación en la UEFA en el 77-78 y la fase final de esta competición europea en el 72-73, todos hitos sin igualar después.

El programa 'Conexión Vintage' recoge la memoria visual del deporte español y está dirigido y presentado por Paco Grande, que en esta ocasión cuenta con la participación de los periodistas Felipe Fernández y Diego Martínez, redactor canario que da voz a los principales hitos de la UD Las Palmas y que también ha sido el encargado de la selección de las imágenes históricas de esas décadas que están en el recuerdo de todos.

El programa incluye además entrevistas de la época a los principales protagonistas, así como un apartado en el programa concebido como un homenaje a Tonono y Guedes.