Sin pólvora todo es más difícil

La UD Las Palmas es víctima de sus virtudes y sus carencias. Compite y no desiste en su idea, pero las ausencias en ataque condicionan los resultados. El bloque de Pepe Mel no pudo obtener su segunda victoria seguida ante un favorito Girona, que no atraviesa por su mejor momento, pero que cuenta con Stuani para decidir. Lo hizo desde el punto de penalti tras una mano dudosa señalada a Álvaro Lemos.