«Siempre salimos perjudicados nosotros. Nos callamos y nos la tragamos»

Un penalti a Marvin como una casa, el doble rasero y una falta escandalosa sobre Sandro, previa al gol del Athletic Club sobre la bocina, hicieron estallar a un Álvaro Valles que ya está cansado de callar. Porque el arbitraje de Martínez Munuera fue, cuanto menos, casero. Y ahí murieron las opciones de la UD Las Palmas de despedir el 2023 como merecía, con un punto y una sonrisa. No con el enfado tremebundo con el que se va a volver de Bilbao.

«Estamos jodidos. Hasta el último minuto estábamos trabajando muy bien en un campo como este. Ha sido una pena, en un rechace. Tengo dudas de si es falta o no. Pero la vara de medir no es la misma para todos los equipos. Siempre salimos perjudicados nosotros. Si decide que no es falta, nos callamos y nos la tragamos, como siempre», criticó Álvaro Valles, a pie de campo, al término del encuentro que se saldó por 1-0 de manera injusta.

«Ellos se sienten cómodos corriendo a la espalda y haciendo los partidos largos. Hemos sufrido y ha sido mala suerte ese último gol. Estoy orgulloso de la primera vuelta que nos estamos marcando y de todos mis compañeros. Esta es la línea a seguir», dijo sobre el Athletic y sacó pecho también por el buen hacer de su equipo.

«Siempre intento ayudar en lo máximo. Amí me toca para y lo intento lo que puedo. Una pena ese gol. Esto nos debe dar experiencia en la categoría. Somos gente que no hemos jugado nunca en Primera, esto es aprendizaje para muchos», concluyó el arquero, brillante una vez más dentro y fuera del campo.