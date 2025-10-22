Sandro y Mármol tocan balón y avanzan en sus recuperaciones

El delantero fue operado en julio y está inédito en la presente campaña mientras que el central acumula un mes de baja

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:56

Las imágenes de Sandro y Mika Mármol tocando balón en la sesión de este miércoles constituyeron noticias inmejorables en la actualidad de la UD y el deseo compartido de que ambos futbolistas estén cuanto antes a las órdenes de Luis García.

Sandro fue intervenido quirúrgicamente en julio y no ha podido estrenarse en la presente temporada. Los plazos para el atacante, estimados en tres meses, se van cumpliendo y, agotado ese margen, los avances son elocuentes. Le resta fondo físico, pero será cuestión de alguna semana más para que adquiera el tono adecuado y acumule sensaciones y confianza.

Mármol va a más tras superar sus molestias,

Mármol, por su parte, no juega desde la visita al Leganés, a finales de septiembre. Hasta entonces había sido indiscutible en la zaga como central. Su retorno parece más próximo que el de Sandro, por lo que en la enfermería, a la espera del alta, quedarían Jesé y Viera, con Recoba ya descartado hasta final de curso.

