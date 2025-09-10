Desde San Sebastián con acento isleño: «El filial donostiarra es un rival muy peligroso para la UD» El entrenador isleño, forjado como estratega en el balompié vasco, desgrana las claves del choque frente a la Real Sociedad B | «Las Palmas necesita ser efectiva y eficaz, como ya lo fue ante el Córdoba»

Alfredo del Castillo, con una camiseta de la UD Las Palmas junto a Jesús Zamora, un histórico de la Real Sociedad, en Anoeta.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:08

Formado a nivel estratégico en las entrañas del balompié vasco, Alfredo del Castillo es un técnico isleño que desarrolló su pizarra en proyectos como el Lagun Unak, el Beasain, el Real Unión y en gran parte de los equipos filiales de la Real Sociedad. En su opinión, la UD Las Palmas afrontará ante el Sanse B «un partido más que difícil, ante un equipo con chavales con hambre y ganas. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que llevan 5 puntos al igual que Las Palmas, su arranque ha sido ante rivales muy fuertes como el Zaragoza, Málaga, Almería y Cádiz. Ellos están muy bien y cuando salten al estadio de Gran Canaria, un escenario espectacular para ellos, seguro que tendrán la ilusión a tope«, agregó.

A su juicio, «Las Palmas tiene que dominar su efectividad y mejorar la finalización. Su juego asociativo ya lo tiene automatizado, pero se trata de mejorar esa contundencia. Y enfrente va a tener a un contrincante que encaja y mete , que se despista por la juventud sobre todo en apartados como las jugadas a balón parado, pero que le pondrá mucha energía en un gran despliegue físico».

En este sentido, Del Castillo considera importante controlar la ansiedad: «La tiene más el equipo veterano, en este caso, ya que le urge por la clasificación. La Real Sociedad B, en cambio, lleva jugando con hasta ocho canteranos de manera habitual, un dato que es espectacular», añadió.

Por otro lado, destacó dos activos procedentes de las islas que bien conviene tener en cuenta en el particular trabajo de pizarra: «Tanto Marvin (Park) como Clemente deben tener cuidado en las bandas con el rendimiento de Job Nguono, que procede del Maspalomas, y de Darío Ramírez, que viene del Orientación Marítima. Dos jugadores que pueden generar bastantes quebraderos en ataque«, explicó.

«Será un espectáculo de partido, en el cual Las Palmas necesita ser más contudente y eficaz ante un rival con muchas ganas y muy peligroso», concluyó.