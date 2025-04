San Mamés calibra la racha de la UD

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Martes, 22 de abril 2025, 13:05 Comenta Compartir

Sin tiempo para saborear el valor del prestigioso y agónico triunfo contra el Atlético de Madrid, la UD Las Palmas tendrá que ponerse nuevamente el mono de trabajo para competir contra otro coloso, el Athletic Club de Bilbao (miércoles, 18.00 horas) en San Mamés. Tendrá que batallar Diego Martínez sin dos de sus mejores escuderos, Javi Muñoz y Fábio Silva, que causarán baja en tierras bilbaínas. El calendario no arroja tregua alguna.

No va a ser tarea sencilla puntuar en la Catedral, siempre imponente y que exige un esfuerzo extra en todos los sentidos. Es más, Ernesto Valverde rotó a su equipo titular en la derrota contra el Real Madrid (1-0) y saldrá ahora con el once de gala frente a la UD Las Palmas. La única duda que presenta el técnico local es la de Nico Williams, que tiene una sobrecarga y no se quieren correr riesgos con el internacional con la selección española.

En las filas isleñas no estarán Fábio Silva, lesionado y ya recuperándose para el tramo decisivo, ni Javi Muñoz, sancionado tras ver la quinta tarjeta amarilla el pasado sábado ante el Atleti. Serán dos bajas sensibles, ya no solo por la calidad que ambos atesoran en sus botas. Son ejemplo de pundonor, hambre y compromiso. Verles correr en la presión al rival contagia a compañeros y aficionados. Son esos jugadores que todo entrenador quiere en su equipo y por los que la hinchada siente orgullo.

Los amarillos, después de conseguir seis de los últimos seis puntos disputados, esperan seguir alargando su racha. Se peleará la victoria, aunque el empate no sería mal resultado visto lo visto. Esta jornada, la 33, los rivales por la permanencia tienen partidos complejos y en los que, además, podrían implicar a otro más en la disputa por la salvación. El Alavés —decimoctavo con 31 puntos— recibe, acto seguido de concluir el partido de Las Palmas —decimoséptima con 32—, a la Real Sociedad (miércoles, 20.30 horas); mientras que el Leganés —penúltimo con 29— intentará pasarle el jueves (18.00 horas) la presión al Girona —decimosexto con 34— en Butarque.

Con todo, la pugna por la supervivencia en la élite está que arde y la UD quiere agarrarse a su buen momento de forma tras sus dos triunfos seguidos que, además, insuflan moral y ánimos por la forma en la que se consiguieron, uno con remontada y otro con gol en el minuto 93. San Mamés es, probablemente, la plaza más compleja de estos seis encuentros que restan para echar el cierre. Pero eso lo hace todavía más bonito.

Alineaciones probables

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Galarreta, Jauregizar, Sancet; Iñaki Williams, Berenguer y Sannadi.

UD Las Palmas: Horkas; Viti, Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Campaña, Essugo, Bajcetic; Marvin, Moleiro y McBurnie.

Árbitro: Díaz de Mera (comité de Castilla-La Mancha).

Cuándo y dónde ver: miércoles 23 de abril a las 18.00 horas, Movistar.