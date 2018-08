Rubén Castro y todas sus garantías

El retorno estelar de Rubén Castro a la competición oficial con la UD, decidiendo el partido ante el Reus con dos goles, acreditó, una vez más, su condición de definidor infalible, cartel que le ha acompañado durante su larga y fecunda trayectoria en la que ha hecho carrera como hombre de área. El club comenzó, de esta manera, a amortizar su adquisición estelar para una temporada en la que se ha fijado como objetivo irrenunciable el ascenso a Primera División. Rubén aceptó regresar a casa seducido, precisamente, por este desafío, cumplidos ya los 37 años, en lo que se anuncia como una alianza ganadora con la UD. En la zona noble del Gran Canaria recibieron con entusiasmo el retorno del atacante, al considerarlo un valor seguro, y, tras el primer examen superado, asumen con dichosa naturalidad que estará en sus números habituales, por encima de los veinte tantos de aquí a junio, lo que, sin margen de error, garantiza al equipo una sustancial bolsa de puntos.

La regularidad y prestancia de Rubén se tiene por indiscutible en el gremio tras dieciocho campañas como profesional repartidas en nueve destinos diferentes. Y José Juan Almeida, Tino Luis Cabrera y Pepe Mel, tres de los entrenadores más influyentes de su vida futbolística, avanzan que la temporada recién comenzada supondrá un nuevo capítulo en las estadísticas realizadoras fiables del atacante.

«El gol no se entrena, el gol se tiene. Y Rubén tiene ese don. Está en el mejor equipo de la categoría y rodeado de grandísimos jugadores. Marcará más de veinte goles. No me cabe ni la más mínima duda», asegura Mel, quien lo dirigió en el Real Betis y Rayo Vallecano y siempre lo tuvo por una de sus piezas predilectas. «Para cualquier técnico es un lujo disponer de Rubén. Su capacidad resolutiva es altísima, privilegiada. Parece que no está y, cuando aparece, sentencia. Necesita muy poco para ver puerta. En los dos ascensos a Primera que celebramos con el Betis, él fue clave, siempre por encima de los 25 tantos y un rendimiento espectacular. Marca las diferencias, siempre lo ha hecho. Y en la UD ya lo está demostrando y va a continuar así», estima el preparador madrileño, quien le desea «la mejor de las suertes» en esta etapa que acaba de comenzar.

Tino Luis Cabrera fue el técnico de Rubén en el tramo final de la campaña 2003-04, cuando se proclamó, con la UD, máximo goleador de Segunda con 22 tantos, además de conocerle tras haber coincidido con él varios años en el Real Betis, donde ejerce de scouting. Tino Luis se rinde a su figura: «Rubén tiene un conocimiento perfecto del juego, interpreta el fútbol como nadie. Para mí es nivel top. Podría haber jugador en el Madrid o en el Barcelona y que no fuese internacional absoluto lo considero algo injusto. Ahí están sus números y su rendimiento». Opina, además, que para las aspiraciones de ascenso de la UD, haber fichado a Rubén «es un diferencial por encima del resto», pues le va a dar «muchísimas posibilidades ofensivas, beneficiando a sus compañeros, además de aportar un montón de goles. Lo que hizo ante el Reus es solo el principio de lo que va a pasar».

Por su parte, José Juan Almeida, quien lo descubrió para el fútbol y lo acunó en la cantera del Artesano, se expresa en los mismos términos. «Cuando oía a algunos dudar de Rubén cuando volvió por su edad, me entraba la risa. ¿Han visto cómo se mueve sin balón? Por que cuando le llega, ya saben lo que pasa. ¿Han visto cómo se ha cuidado y el físico que tiene? Es un espectáculo y un acierto pleno de la UD. Un fichaje de respuesta segura», estima. El actual técnico del Arucas es tajante respecto a sus previsiones respecto a lo que dará al equipo: «Su ADN es el gol. Lo lleva en la sangre. De niño, de joven, en la plenitud de su carrera y ahora. De lejos, de cerca, con la izquierda, con la derecha, de cabeza, de falta... Si le respetan las lesiones, como siempre ha sido, estamos hablando de veinte a treinta goles seguro. Y para un equipo que quiere subir, esto es medio ascenso».