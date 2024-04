¿Robo a la UD? Kirian lo tiene claro

Pimienta, sobre la roja de coco: «No es ni falta»

No suele ser Pimienta un tipo que cuestione a los árbitros, pero esta vez no pudo morderse los labios y dejó claro que, a su juicio, la roja a Coco «no es ni falta». «Esto te condiciona mucho y a pesar de eso tuvimos personalidad», inició el técnico en sala de prensa.

«El árbitro me dice que es ocasión manifiesta de gol. No puedo discutir nada. Pero la he visto repetida: no es falta. La de Valles ante el Barcelona sí, no tengo duda. No suelo excusarme, pero jugar tanto tiempo con uno menos frente al Sevilla condiciona muchísimo. En esta ocasión no nos han beneficiado. Coco se aparta, no es ni falta. Yo no soy una persona que se excuse, pero es que Gudelj hace para caer», añadió el preparador catalán.

«Solo puedo decir que esa acción no es falta. El árbitro cambia su decisión a amarilla a roja. Todos los pequeños detalles eran favorables al Sevilla. Lo concluyente fue que nos quedamos con uno menos desde el minuto tres», indicó sobre las consecuencias de la jugada. «Esa acción no es ni falta. No sé por qué saca roja. Y en los pequeños detalles, todo ha sido a favor del Sevilla», declaró.