Que el ritmo no pare en Asturias fútbol - segunda división Las Palmas busca este martes (18.00 horas) ante el Real Oviedo la quinta victoria del curso a domicilio

Anda la UD con la flecha hacia arriba. Tras aplastar al CD Tenerife y superar acto seguido al Sporting de Gijón, ahora pretende repetir faena ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. No se antoja tarea sencilla, pues los de Cervera se presentan a la cita tras conquistar 10 de los últimos 12 puntos que ha disputado. Un choque de titanes. También un claro contraste de estilos. La seguridad contra el virtuosismo.

Liderando la tabla clasificatoria, los de Pimienta esperan que el ritmo no pare en tierras asturianas. El otro doble desplazamiento que hizo Las Palmas hace un mes lo contó por triunfos. Y quiere repetir machada. Ofreció el cuadro insular un nivel competitivo brutal contra el Sporting. Y, para tumbar al Oviedo, habrá que hacerlo todavía mejor, pues desde que Cervera se hizo cargo de los azulones la historia es otra.

Tendrá que mover algo el once inicial Pimienta, aunque tampoco se espera un baile de jugadores porque se entiende que mejor dar descanso en casa el domingo frente al Albacete. La defensa parece inamovible y tiene pulmones para seguir haciendo kilómetros día sí y día también. El que será de la partida es Marc Cardona, que tiene la escopeta cargada para disparar.

Posibles sustituciones

En la portería, y después de ofrecer una actuación superlativa, se mantendrá Álex Domínguez, a quien la baja por lesión de Valles le ha dado la oportunidad para brillar. En la retaguardia, en línea de cuatro, Suárez, Coco, Curbelo y Sergi Cardona seguirían de inicio. Gran parte de los éxitos de la escuadra grancanaria pasa por su buen hacer. Por delante, más dudas.

Fabio cuajó un choque con galones, pero Mfulu está listo tras cumplir sanción. Y sentar a Enzo Loiodice, estando como está el francés, se dibuja poco probable. En los costados podría haber más movimientos, puesto que Marvin y Óscar Clemente están más frescos. Pejiño y Álvaro dejarían paso. Moleiro hará de enganche y Marc será la referencia en el flanco ofensivo.

Enfrente espera un Oviedo que no piensa regalar nada y que disputará cada pelota como si no hubiese mañana. Será la batalla de los antagonistas. Y no haría mal la UD en tener cuatro ojos puestos en Borja Bastón, que siempre es un peligro en cualquier área. Ahí tendrán que hilar fino Coco y EricCurbelo, que tampoco son sospechosos de malas actuaciones.

Con todo, la UD quiere seguir pegando fuerte en Segunda División. El bache ya pasó. Y aun así le ha dado a los amarillos para mandar en la clasificación. De ahí no quiere salir Las Palmas.

Alineaciones probables

Oviedo: Braat; Lucas, Costas, Dani Calvo, Bretones; Jimmy, Mángel; Viti, Hugo Rama, Borja Sánchez; y Borja Bastón.

Las Palmas: Álex Domínguez; Suárez, Coco, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Loiodice, Mfulu, Moleiro; Marvin, Marc Cardona y Óscar Clemente.

Estadio Carlos Tartiere, 18.00 horas, Movistar.

Árbitro: Ais Reig (Comité Valenciano).