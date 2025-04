La recuperación de Fábio Silva como objetivo capital a corto plazo

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 25 de abril 2025, 18:22 Comenta Compartir

Tener o no a Fábio Silva no es asunto menor en esta UD, alimentada por los diez goles que lleva el portugués, con incidencia directa en la suma de 13 de los 32 puntos que atesora el equipo. Silva no pudo finalizar el encuentro frente al Atlético de Madrid de hace una semana por molestias musculares («lo normal cuando das el alma por los compañeros», dijo en la zona mixta) y se perdió la posterior la visita al Athletic en San Mamés. En Bilbao se notó su ausencia pese a la generación de varias ocasiones. No hay delantero en la plantilla que maneje su catálogo de recursos y bien que lo sabe Diego Martínez.

Ahora los esfuerzos y esperanzas se centran en que pueda estar disponible en la cita del próximo 3 de mayo contra el Valencia y en el Gran Canaria, toda una finalísima en la hoja de ruta por la permanencia. En realidad, todos y cada uno de los tres partidos que le restan a la UD en casa (el referido con el Valencia, Rayo Vallecano y Leganés) tienen un valor capital en esa lucha.

Y la presencia del máximo artillero amplificaría, sin duda, las opciones de triunfo. Al conjunto levantino ya le anotó un gol en el recordado 2-3 de la primera vuelta, que significó el estreno en el banquillo de la UD de Martínez e inauguró el casillero de victorias del curso, luego de nueve jornadas anteriores de sequía.

Optimismo

Las previsiones que se manejan en Barranco Seco son optimistas. Con el tratamiento en manos de los fisioterapeutas y el descanso que viene por delante, Silva está en plazos de llegar a tiempo, aunque habrá que esperar a la semana que viene y a que el propio futbolistas se pruebe en el césped.

Será entonces cuando se determine si puede entrar en los planes del entrenador y en qué condiciones, bien entrando en el once o como recurso para ingresar con el encuentro avanzado. Lo que no admite dudas es que supondría una noticia inmejorable que se confirmara su recuperación... Y, al contrario, un pésimo indicio que su baja se alargara más.

El propio Silva, que ha mostrado públicamente su compromiso y adhesión a la causa, más allá de un rendimiento indiscutible, es el primero que desea apurar sus posibilidades de una reaparición inmediata y va a poner todo de su parte para que así sea.

Entre su voluntad, ganas de ayudar, cuidados especiales de las manos milagrosas del personal de cualificado la entidad y el tiempo extra que brinda el parón de este fin de semana debe bastar para que regrese a tiempo de todo uno de los más importantes.