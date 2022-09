La rebeldía de Álvaro Lemos: de invitado a salir a pelear por su puesto

La eterna lucha del guerrero gallego. Álvaro Lemos, a quien desde el club le enseñaron la puerta de salida el pasado verano, afronta una nueva reválida en la UD. Luego de un periodo estival algo convulso y en el que el lateral tenía claro que su objetivo es ascender con Las Palmas a Primera División, le está tocando entrar desde el banquillo. Pero quiere recuperar su sitio en la zaga.

De momento es Álex Suárez el futbolista que está ocupando el carril derecho, donde la campaña pasada Lemos era fijo e inamovible. El ex del Celta de Vigo no ha dejado de sumar en amarillo desde que llegó en la temporada 2018-19 de la mano de Toni Otero. Fue en una clara apuesta para devolver a Las Palmas a la máxima categoría del fútbol español, tras haber colmado meses antes el descenso al infierno de la Segunda División.

Desde entonces Lemos ha tenido mejores y peores tiempos, pero siempre ha dado la cara y sudado la camiseta como un grancanario más. De hecho, hasta ha lucido brazalete de capitán en varias ocasiones. Suma 129 encuentros con la Unión Deportiva, tan solo superado en la plantilla actual por Jonathan Viera (225). Le sigue el zaguero Eric Curbelo con 126. Casi nada.

Ahora, y tras revelarse y apostarlo todo por quedarse en la UD para dejar huella, lucha con Álex Suárez para recuperar un puesto que, desde que fichó como amarillo, ha sido siempre suyo. Tan solo las lesiones le han apeado del carril derecho, pues cuando ha estado disponible y en óptimas condiciones físicas ha jugado de titular.

No lo va a tener fácil el gallego, ya que Álex Suárez está actuando con honores y fallando muy poco (por no decir nada), lo que deja también a García Pimienta con buen sabor de boca. No obstante, Álvaro ha entrado desde el banquillo en tres de los cuatro partidos disputados este curso. Tras renovar por dos temporadas más con Las Palmas y ser el segundo futbolista en activo de la plantilla con más encuentros a sus espaldas, Lemos quiere más.

Elogios desde la presidencia

El propio presidente Miguel Ángel Ramírez dijo abiertamente que en el club «estarían encantados de que renovase» con la entidad insular. Dicho y hecho, en un esfuerzo conjunto. Con la mente puesta en el Leganés, que este mismo viernes visita el Estadio de Gran Canaria (20.00 horas), Pimienta planea novedades en el once titular. Coco, Viera y Pejiño aprietan por un sitio.

También un Lemos que sabe que su mejor versión todavía está por llegar a pesar de tener momentos muy lúcidos. Atesora ya siete goles y nueve asistencias el defensor gallego en los 129 enfrentamientos defendiendo la elástica amarilla.