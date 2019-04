Raúl Fernández: «No me voy a ir hasta llevar a Las Palmas a Primera»

- Estando donde nos merecemos y ahora solo nos queda pelear. El que quiera luchar que luche y el que no quiera creer pues que no crea. Pero te aseguro que nosotros no hemos perdido la esperanza y lo vamos a intentar hasta el final. Quedan diez partidos y tenemos una oportunidad de la leche el sábado ante el Oviedo. Es un rival directo y hay que afrontarlo como un partido decisivo. Es un momento para seguir creyendo, conseguir ganar y así poder agarrarnos a algo en los nueve partidos que quedarán.

- Para nada, estoy muy contento con mi decisión. Al venir me he dado cuenta de lo grande que es este club y su afición. Estoy impresionado por el cariño de la gente y me he sentido muy querido, y eso es fundamental para el jugador. También a nivel de club me han dado mucho y me siento muy respaldado en ese aspecto. Es una pena que en lo deportivo no estemos mejor, porque creo que tendríamos todos los ingredientes para hacer cosas grandes. Estoy jugando, que para mi era lo importante después de una lesión que me obligó a parar durante mucho tiempo, y estoy a buen nivel. Se juntan todos estos elementos y soy feliz aquí.

- Estaría más contento si estuviéramos más arriba porque al final solo soy una pieza más del equipo. En lo personal trabajo siempre al máximo, intento ser regular y dar lo mejor que tengo. Hay días en los que estoy más acertado y otros en los que estoy menos. Siempre es más fácil cuando la ola va a favor, pero a partir de ahí pues las que pueda parar las paro. Al final estoy contento porque estoy ayudando al equipo bastante, en momentos puntuales hemos sacado puntos y he logrado mantener al equipo vivo en el partido. Ese es mi trabajo. Que cuando el equipo no esté bien o sufra, tenga un portero en el que se sujete.

«La respuesta de la afición tras mi fallo contra el Extremdura la voy a recordar siempre. Este club es distinto al resto»

- También le ha tocado pasar por momentos complicados como aquel gol contra el Extremadura. ¿Cómo asume ese tipo de errores?

- Siendo consciente de que somos humanos. Son muchos partidos, salvas puntos pero también tienes errores puntuales. No somos robots. Fallan Casillas, Ter Stegen y también yo, que no soy un bicho raro y tengo el derecho a fallar. Uno se repone a ello trabajando, pero también ayuda mucho tener el arropo de la gente. Aquel día lo noté y lo voy a recordar siempre. No es algo usual, fue muy bonito y ese es uno de los aspectos que me hacen ser feliz de estar aquí y no arrepentirme de haber firmado por la UD. La respuesta de la afición fue increíble y te demuestra que este club es distinto a otros equipos.

- Es que con sus paradas se ha ganado el cariño de la afición. Hay enfado con los jugadores, con el club... En cambio con usted vencen los aplausos.

- Tampoco creo que la gente esté enfadada con el equipo. Es normal que esté decepcionada porque no estamos ganando partidos, y así es difícil que se vengan arriba. Esto es fútbol y lo que ellos quieren es que saquemos los resultados y puedan disfrutar con nosotros. Esa decepción les hace venirse un poco abajo pero no hay que confundirlo con que estén enfadados. Esta afición me ha sorprendido con lo que ha aguantado, la paciencia han tenido y que siempre ha actuado de diez. Tenemos que buscar esa comunión con la grada de cuando salen las cosas porque cuando lo logramos el ambiente es mágico.

- Aun así el trato por parte de la gente hacia usted es diferente. Se le nota en su cara cuando el equipo pierde o gana que siente de verdad este escudo, como si fuera un canterano más. Y la afición eso lo valora.

- La carrera de un jugador es corta y esta oportunidad que tengo es muy bonita. Tengo 30 años, he pasado por muchos equipos y no me ha ido tan bien como ahora. En algunos no he jugado, en otros he sufrido... Aquí la apuesta del club por mi fue fuerte y la afición me ha demostrado siempre ese apoyo del que antes hablaba. Y yo intento devolverles lo mismo dando todo lo que tengo. No sé si con eso bastará para subir o no, pero cuando llegué aquí el sueño que tenía era el de jugar con Las Palmas en Primera División y ojalá podamos conseguirlo. No sé si será esta año, el que viene o dentro de dos, pero lo que tengo claro es que no voy a parar hasta poder estar con este club en Primera.

- Es evidente que uno de los principales problemas ha sido la inestabilidad en el banquillo. ¿Pesa mucho el hecho de cambiar tanto de técnico?

- No es una cosa que nos guste a los jugadores y es difícil porque tanto cambio al futbolista le cuesta. Pero también es verdad que el equipo no estaba transmitiendo lo mejor que tenía con los otros entrenadores. Se buscan soluciones y ahora lo que tenemos que hacer es estar a muerte con Pepe Mel. Aunque al final tampoco es un problema de entrenadores, llega un momento en el que los jugadores tenemos que dar un paso adelante y dar la cara en el campo.

- Tras la última derrota dijo que eran muchos los palos que se estaban llevando. ¿Siente que la mala suerte, ya sea con los árbitros o en jugadas concretas, les ha pasado factura?

- En el año que ascendí con el Levante a veces ganábamos partidos sin merecerlos, nos pitaban penaltis increíbles... pero aquí es todo lo contrario. Siendo mejores que el rival nos cuesta ganarles, recibiendo pocas ocasiones nos hacen un gol, cuando pareces que vas a ganar te pitan un penalti que no es... Son cosas que pesan, pero que hay que sobreponerse. Somos fuertes, nos llevamos los golpes y nos levantamos.

- ¿Seguirá la temporada que viene en Las Palmas aunque no se ascienda y lleguen llamadas de Primera?

- Yo he firmado aquí tres años y me gustaría jugar con la Las Palmas en Primera División. Prefiero no distraerme con todo ese ruido porque queda mucho. Intento estar aislado porque así es más fácil rendir mejor. Cuando acabe la temporada vete a saber lo que quiere hacer el club conmigo. A mi me gustaría seguir muchísimo tiempo porque la gente conmigo se ha portado de manera distinta que en otros sitios donde he estado. El cariño que he tenido aquí no se si lo tendría en otro sitio, aunque fuera en Primera.