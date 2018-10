Ramírez reafirma su optimismo y confianza en Manolo Jiménez

Fiel a su estilo, dando la cara por la UD y el equipo en tiempos difíciles, el presidente inyectó en vena optimismo y esperanza con un discurso tan enérgico como positivo. Ramírez no duda de que habrá reacción en juego y resultados, recordó que se transita por el tramo inicial del calendario, con tiempo de sobra para revertir el rumbo y devolver las ilusiones a una afición ahora con dudas. Fueron sus palabras, difundidas por UDTV, una vitamina necesaria y oportuna que, además, respaldan de lleno la figura de Manolo Jiménez, entrenador en la diana por el irregular caminar de la UD y por el que, según dijo el mandatario, se sigue apostando de manera decidida y unánime.

«El entrenador no está cuestionado. El míster, que es un profesional del fútbol, sabe qué debe hacer y qué teclas debe tocar. Con el compromiso de los jugadores todo volverá a su sitio. No tenemos nada que ratificar. Confiamos plenamente en él y en la plantilla. La racha de un punto de los últimos nueve nos obliga a meditar, reflexionar y trabajar para volver a la senda de la victoria. Cuanto antes empecemos con la racha mejor, antes lograremos la posición en la tabla clasificatoria. La clasificación al final de temporada será muy diferente a la que hay actualmente. En Primera es ahora líder el Sevilla, pero no sé si será campeón de Liga. Es un ejemplo que nos puede valer en nuestro caso», consideró.

Ramírez receta corporativismo y fortaleza: ««Debemos estar calmados, todos juntos. Porque partido a partido vamos a conseguir el objetivo. No estoy preocupado. Si estuviera en la posición del Málaga no creería que estaba ya en Primera División. Ni ahora pienso que Las Palmas no lo va a lograr. Habíamos hecho un buen comienzo de temporada que, por lo que sea, las cosas se han torcido. Tenemos que volver a llevarla a la situación en la que estábamos porque nos estaba dando buenos resultados».

Y añadió, siempre en clave reparadora: «Es importante la unión de todos, que el equipo esté tranquilo y sienta el calor de la afición. Los aficionados tienen un doble motivo el sábado para ir al Gran Canaria. Debemos hacer lo que hicimos contra el Málaga que, como bien ha dicho el míster, fue la afición la que empujó a meter ese gol vencedor».

El jerarca insistió en el valor que le concede a la paciencia y a la templanza: «Debemos tener nuestras esperanzas intactas. Que esto es muy largo. Decíamos al principio de temporada que íbamos a tener momentos difíciles, como el que estamos atravesando. Quien tenga la calma en estos momentos, quien mejor supere esta situación con la unión de todas las partes, cuerpo técnico y jugadores, seguramente saldremos reforzados. Debemos seguir trabajando nuestra ilusión».

«Debemos trabajar con humildad para corregir los errores. Hay otros errores que no tienen que ver con el equipo nos han perjudicado. A lo largo de la temporada esos errores también los tendremos a favor, normalmente se suele igualar», recalcó Miguel Ángel Ramírez, cuyas palabras de cara a la opinión pública tuvieron el mismo cariz que las que le trasladó al propio entrenador en una conversación privada al regreso de Almería tras el 3-0.