¿Quiere ver a la UD Las Palmas en Teror?: fecha de la tradicional ofrenda a la Virgen del Pino El conjunto amarillo visitará la Basílica de Teror días antes del debut liguero ante el Andorra ante la expectación de multitud de aficionados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 11:06 Comenta Compartir

Se acabó la pretemporada y la Unión Deportiva Las Palmas ya ultima detalles de cara al inicio de competición ante el Andorra. Como viene siendo habitual, antes del arranque de liga el conjunto amarillo visitará la Basílica de Teror para realizar su tradicional ofrenda a la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias. Será este miércoles, 13 de agosto, cuando plantilla, cuerpo técnico y directiva acudan al municipio norteño tras el entrenamiento programado.

Se estima que la guagua del equipo llegue al mediodía. Allí, esperarán cientos de aficionados que querrán dar aliento al equipo antes de afrontar el regreso a Segunda y conseguir algún recuerdo con sus ídolos. Además, la expedición amarilla será recibida por el párroco de la Basílica, Jorge Martín de la Coba, y por el alcalde del municipio, Sergio Nuez.