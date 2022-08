La UD, sin Jonathan Viera, a pescar en el nuevo templo de Rubén Castro Fútbol García Pimienta medita realizar cambios en el once para el partido de este lunes, 21.00 horas, frente al Málaga en La Rosaleda. El capitán, con molestias en los isquios, es duda también contra el Andorra

La UD Las Palmas va a por todas en Málaga. Llega el momento de demostrar la valía del nuevo proyecto deportivo. El equipo de García Pimienta no quiere perder tiempo en la Liga y busca sumar sus tres primeros puntos. Sandro Ramírez no se pudo incorporar al equipo como era intención del club, incluso había posibilidades de que jugase, lo que trastoca en parte los planes iniciales de Pimienta. El dilema está en el ataque. Sin Vitolo en condiciones de jugar todavía-sigue con molestias-, sin Jonathan Viera, que no entró en la lista de convocados, Marc Cardona y el canterano Ale García se disputan el puesto de centrodelantero.

Un partido con atractivo futbolístico. El Málaga se ha reforzado con jugadores que conocen bien la categoría y ha tenido también una buena respuesta de sus aficionados. La Rosaleda, un estadio con olor a fútbol, registrará una excelente entrada -se esperan más de 15.000 aficionados- para ver el debut de su fichaje estrella, el grancanario Rubén Castro, la principal amenaza para los amarillos, que jugará con especial motivación.

García Pimienta medita realizar varios cambios en el once con respecto al que debutó frente al Real Zaragoza. Unos ajustes lógicos, debido a la gran competencia que ahora mismo existe en la plantilla. Álvaro Lemos que ha ampliado recientemente su contrato con los amarillos sería una de las principales novedades en defensa ocupando el lateral derecho en lugar de Álex Suárez. En el centro de la defensa Saúl Coco y Eric Curbelo ganan protagonismo sobre el brasileño Sidnei, todavía muy por debajo de su mejor estado de forma.

Un encuentro entre dos históricos que buscan recuperar el puesto que les corresponde en el fútbol español. El Málaga viene de perder, pero en su estadio siempre ha demostrado potencial. El año pasado ya venció a los amarillos por 2-1 en los minutos finales de un choque muy igualado. No podrá contar con la creatividad y fantasía con la pelota de Jonathan Viera contra el olfato goleador innato de un delantero, Rubén Castro, que busca convertirse en el máximo artillero español de todos los tiempos. Solamente le falta superar a los míticos Zarra y Quini. Ahí queda eso.

Un dato a tener en cuenta: la UD Las Palmas no pierde fuera de casa en partido oficial de la Liga regular desde el 19 de febrero de 2022 cuando visitó La Romareda de Zaragoza (2-1). Hasta llegar a los dos partidos frente al Tenerife de la semifinal de promoción de ascenso a Primera, el equipo amarillo encadenó once jornadas seguidas sin perder.