Propósito de enmienda y a toda pastilla

ignacio s. acedo / telde

Charla preliminar, arenga de Paco Herrera y carga física, con Telmo de Andrés, el encargado de esta parcela, atento a los detalles y apretando a todos. Así inició ayer la UD los trabajos tras el parón navideño y ya con cuerpo y mente puetos en obrar la reacción que se demanda para reactivar las opciones de ascenso. El cuerpo técnico exprimió el primer día de faena ejercitando psicología y piernas para todo lo que viene, sin tiempo que perder y con la cita inaugural de 2019, la visita al Rayo Majadahonda del próximo lunes, 7 de enero, convertida en asunto capital.

Herrera no quiere excusas y así se lo ha hecho ver a los futbolistas. Hay que facturar puntos y triunfos desde ya y en su hoja de ruta no contempla más esperas. Nueve jornadas sin ganar (cinco desde su regreso) se han cobrado un alto precio clasificatorio, colocando el ascenso directo a terce puntos y la promoción a ocho. Hay urgencias y quiere a todo el personal activado.

Por lo pronto, ayer tomó la palabra y, luego, dio galones al preparador físico para que le metiera exigencia a la sesión. Y, cuando vio cosas que no le gustaban, bien que se dejó notar. «Hay que llegar hasta el final y no aflojar», se le oyó decir en el trancurso de las carreras de los jugadores y justo en el momento en el que alguno se dejaba ir sin seguir las directrices impuestas. Un detalle que ilustra el listón que quiere poner en adelante, ya con el calendario entrando en curvas decisivas y diferencias que no son una broma.

Atento a todo, Toni Otero, secretario técnico del club, y con el que el entrenador comparte preocupaciones o inquietudes. Otero departió con los técnicos y algún futbolista de manera informal y distendida. El ejecutivo gallego ha interiorizado la lista de altas y bajas y tiene tarea por delante en los retoques anunciados para el mercado invernal que se cierra a finales de enero.

Ramírez, Otero y Herrera empezarán a desarrollar en las próximas horas el plan cerrado con nombres y apellidos. Cuatro bajas y dos refuerzos que vendrán de las opciones que hay sobre la mesa.

Para la defensa, el argentino Mauro Dos Santos, libre tras desvincularse del Leganés, es una de las opciones que más gusta por relación calidad-precio. Nada costaría su llegada en concepto de traspaso y daría a la retaguardia lo que pide Herrera: músculo, experiencia y oficio.

Aunque el presidente no descartó que las novedades vengan del filial, lo cierto es que se acudirá al escaparate nacional e internacional para darle otros matices a la plantilla. No se descarta la promoción de algún canterano, pero por ahí no pasan las soluciones.

Pero antes de dar entradas, se comunicarán las salidas. Hasta ayer, según ha podido saber este periódico, no se ha notificado nada a los afectados en la operación para liberar dorsales. Pero tampoco se va a demorar esta confirmación para no perjudicar a los jugadores y que puedan encontrar destino. Para nada esto alterará las alternativas para competir porque los futbolistas que se van no entran en los planes de Herrera.

Además, esto aceleraría las contrataciones que desde ya se están gestionando.