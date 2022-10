Pimienta: «Vitolo está metido, y más cerca que nunca de volver»

El técnico catalán de la UD Las Palmas, García Pimienta, tendrá que dar en la clave para traer al menos una victoria de los dos encuentros que afronta el equipo esta semana, el primero de ellos, mañana a las 20.00 horas frente al Lugo en el Antxo Carro.

EL míster considera que siempre salen a ganar cualquier partido, ante cualquier rival: «No hemos salido a empatar ningún partido; todos los abordamos con la intención de ganarlos. Esta semana tan corta tenemos dos salidas muy difíciles». Además anunció la baja de Marvin Park que con molestias, se quedará en Gran Canaria.

Pimienta expuso que habrá cambios en el once: «Vamos a utilizar bastantes jugadores en los dos partidos. No me lo planteo como rotaciones. La gente se merece jugar y a veces somos injustos. Tenemos dos encuentros en tres días».

Cuestionado por lo que se viene, aspectos a mejorar: «Lo importante es tener una idea muy clara. La tenemos y los jugadores creen en ella, somos fieles al juego. El otro día generamos muchas ocasiones de gol y tenemos jugadores variados de muchísima calidad. Hay que insistir en ello».

Pimienta especificó que Jonathan Viera es el mejor de la categoría, «pero no le vamos a cargar la responsabilidad de tirar siempre del carro. Tenemos que acompañar todos. Si consideramos que debe descansar en algún partido, no pasará nada». Preguntado por el estado físico de Vitolo, expuso: «Vitolo entrará por su propio peso. Tengo que la sensación que está más cerca que lejos. Vitolo ya está metido. No le vamos a meter presión».

En relación el próximo rival, el CD Lugo afirmó que es un gran equipo: «Es muy difícil ganar. Las dos salidas que tenemos son muy exigentes. El Lugo parece que no juega bien, pero tiene jugadores de calidad. A balón parado es muy competitivo».