Pimienta: «Vamos a tener que picar piedra para ganar al Getafe»

La UD Las Palmas se mide a un equipo aguerrido, con un estilo de juego totalmente opuesto al de los amarillos, el Getafe CF. El partido, que se disputará este viernes a las 20.00 horas en el estadio de Gran Canaria, Pimienta lo ve complicado y asegura que «nos va a costar. Vamos a tener que picar piedra para ganar al Getafe«.

García Pimienta tiene claro que habrá que trabajar muy duro para llevarse los tres puntos: «Será un rival durísimo y me imagino un partido muy exigente. Espero que la afición venga a animarnos. Vamos a tener que picar mucha piedra, en el que seremos protagonistas con el balón, pero debemos estar muy atentos en el plano defensivo. La paciencia en el partido es importantísima, porque el Getafe defiende muy bien«.

Sobre el entrenador rival, José Bordalás, expuso: «Los estilos de juego dan igual, todos queremos ganar. Cada uno debe transmitir a sus jugadores la manera para ganar esos partidos. Y si hay alguien que sabe perfectamente cómo ganar ese es Bordalás. Porque lo ha conseguido en todos los equipos donde ha estado. Fue capaz de ascender al Alavés y al Getafe, de meterlo también en Europa, de jugar una final de Copa con el Valencia. Es un entrenador que convence al jugador«.

También habló sobre la situación de los delanteros amarillos, Sory Kaba y Cristian Herrera: «Tengo que decidir cuándo es el momento ideal para que juegue Sory Kaba. Lo he utilizado y si no juega más es porque yo he considerado que juegue otro compañero«. En cuanto a Cristian, «me sabe fatal porque si hay alguien que entrena al ciento por ciento en un grupo magnífico es él. Está esperando su oportunidad; cuando ha jugado lo ha hecho bien. No está jugando más porque tengo que elegir, pero por supuesto que cuento con Herrera».

Concluyó hablando sobre la falta de acierto y los goles que no llegan como deberían: «La de Munir el otro día fue muy clara. Analizo el partido que hizo el otro día y fue extraordinario, al margen de esa oportunidad. Nos aportó muchísimo en la salida de balón e hizo cosas muy bien. Lo estamos trabajando. Llevamos muchas semanas y, de forma espontánea tras los entrenamientos, Kaba, Munir, Kirian, Sergi, Araujo, … se quedan para finalizar, chutar desde fuera y rematar. Porque saben que ahí tenemos un déficit, no estamos acertados de cara a la portería«, finalizó.