Pimienta: «Estoy tranquilo porque vamos a competir»

«Estoy tranquilo porque sé que vamos a competir». Así de tajante se mostró García Pimienta durante la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Atlético de Madrid (20.00 horas) en un Gran Canaria lleno. Donde espera, el catalán, que el jugador número 12 juegue un «papel fundamental». Quiere que la afición salga «orgullosa» tras recibir a un equipo «Champions».

El técnico de la UD Las Palmas reiteró en varias ocasiones que si su equipo no es fiel a su estilo de juego, «el Atlético nos pasará por encima». Admitió ser admirador del trabajo que realiza su compañero Simeone desde hace muchos años, cuya trayectoria en los banquillos «ojalá pueda repetirla yo».

«Es un privilegio poder jugar este tipo de partidos para los que venimos soñando y trabajando durante mucho tiempo. Tenemos ganas de competir al Atlético de Madrid, claro candidato a ganar la liga. No voy a descubrir el perfil de club y jugadores. Si siempre hemos de estar concentrados, en este encuentro todavía más. Porque si te equivocas puedes tener problemas», reconoció el míster de los amarillos.

Además, quiso incidir en el poco tiempo que han tenido para preparar este choque: «Hemos estado limitados, la preparación ha sido difícil. Por desgracia no estamos acostumbrados a jugar entre semana, encima hemos estado muchos días alejados de casa. No hemos podido trabajar bien a nivel de grupo, porque una parte del equipo jugó en Manacor. Pese a todo, no pondremos excusas».

Sobre el rival, al que no se le gana en casa desde 1987, argumentó: «Las estadísticas están para romperlas. No le vamos a perder la cara al partido siendo nosotros y jugando en casa. Sabemos quién estará adelante. También sabemos que si no estamos bien o nos puede la presión, nos pasarán por encima. Fueron al campo del Rayo y ganaron 0-7. Con nuestras armas, si estamos bien, estaremos dentro del encuentro. La plantilla está preparada para el encuentro».

Pimienta confirmó que no podrá contar con Álvaro Lemos con problemas en el tobillo, Sandro Ramírez que ya ha vuelto a entrenar con el grupo y Jonathan Viera, del que «no voy a hablar más» recordó el catalán.