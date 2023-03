Pimienta: «Sandro es de Primera División, debe marcar las diferencias»

Nueva salida y nueva oportunidad para seguir engrandeciendo los números como el mejor equipo de Segunda División a domicilio. La UD medirá este viernes, a partir de las 20.00 horas, fuerzas en casa del Andorra, que anda necesitado después de varios tropiezos pese a ofrecer buen fútbol. Lejos de la isla los amarillos están exhibiendo poderío y dejar otra vez la portería a cero se antojará vital para sacar algo de provecho.

García Pimienta, técnico de la UD Las Palmas, tiene clara cuál es la receta para facturar los tres puntos rumbo a Gran Canaria. «Es de esos equipos que gusta mucho ver, pero no tanto enfrentarse. Quieren tener el balón y cuando queremos tenerlo, y nos lo quitan, lo pasamos mal. A ellos le pasa, son como nosotros, solemos ganar la posesión de la pelota. Será una disputa buena y un encuentro entretenido. Los ves jugar y sabes que merecen mucho más por lo que generan. Debemos estar concentrados, es un campo y un rival muy difícil. Tiene jugadores para jugar de esta manera, muy técnicos, y Eder lo está haciendo muy bien allí», aseveró.

«Sandro es un futbolista de Primera División. Hemos tenido la mala suerte de las lesiones que ha tenido. Debe marcar las diferencias. Los 35 minutos del otro día le van a venir bien. Marvin es un chico que tiene 22 años, por eso debe exigirse mucho más, como hizo el otro día. Está preparado para salir de inicio. Ni en su cabeza ni en la mía está la de ser un futbolista de 20 minutos, tiene mucha carrera aún en el mundo del fútbol», expuso sobre Sandro y Marvin Park.

cober

«Estamos muy contentos. Yo sabía que jugaríamos bien, pero con la experiencia del año pasado, nos metían goles y nos generaban muchas ocasiones. Por suerte convencimos a los jugadores de ser valientes a la hora de defender lejos de la portería, para minimizar esas ocasiones que nos iban a llegar. Es mérito de ellos. No es fácil jugar en una categoría tan compleja, con tremendos equipos, y mantener tantas veces la portería a cero. La grandeza de este equipo es que somos sólidos con y sin balón», dijo en relación a las metas imbatidas.

Jonathan Viera apunta a ser baja

«Veremos si hoy viene Jonathan, si no lo hace, naturalmente no podrá viajar. Nos vamos ahora a Barcelona y mañana entrenamos allí. Sería difícil que llegase», comentó sobre Jonathan Viera, que apunta a ser baja también esta jornada contra el Andorra. «Nunca hemos reservado a nadie. Todos están preparados, por lo que cuando Jony esté bien jugará. Esta semana ya perdemos a Coco y la tarjeta del otro día nos condiciona. Pasó en Leganés con Fabio y Sergi», añadió Pimienta.

«Agradezco al Barça que nos ceda sus instalaciones para entrenar. Tenemos que hacer un buen entrenamiento para llegar a Andorra el jueves por la noche. A nivel personal, yo les agradezco esto. Ya es pasado mi paso por el Barcelona», indicó.

Clemente, Suárez o Sidnei, posibles sustitutos de Coco

«Enrique Clemente, Suárez o Sidnei. Me sabe mal por Coco esa baja. Sabíamos que iba a pasar. Esas son las tres opciones para suplirle», indicó en relación con la baja de uno de los mejores jugadores.

«La exigencia de esta afición nos hace estar primeros y concentrados. Vino la Ponfe y se reforzaron con el fallo del penalti. Pero esta afición quiso más y nos exigió para ganar. Los jugadores lo saben mejor que yo, que llevan más tiempo», afirmó.

cober

«Valoro la opción de Sandro en banda de inicio y de Moleiro como mediapunta, el otro día ya jugamos así, con Sandro y Marc en punta, con Alberto por dentro. Tengo la suerte de que mis jugadores pueden jugar en diferentes posiciones. Veremos, Sandro puede jugar bien en la izquierda porque tiene un gran golpeo. Nos quedan entrenamientos y debemos tener bien claro el plan de partido, también con los cambios», aseveró el preparador amarillo.

La ambición como punto fuerte

«En el vestuario no se habla del derbi. Miras la racha de Las Palmas y te dices cómo puede ser que no tengamos más puntos con los perseguidores. Pero es que está el Levante. Hay equipos de mucho nivel, que podríamos competir en Primera ahora mismo. Ves al Girona, Almería o Valladolid, los equipos del año pasado, y están compitiendo con casi la misma plantilla. Habrá conjuntos a final de campaña que no consigan el objetivo. Nosotros vamos a ir a por todas y da igual si jugamos a menos siete grados. No cambiaremos nada. Para conseguir grandes cosas debemos ser ambiciosos», concluyó el preparador de la UD.