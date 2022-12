Pimienta: «Algún jugador del filial debutará mañana»

El técnico amarillo de la UD Las Palmas, García Pimienta, analizó al el partido que espera ante el cuadro dirigido por César Ferrando (mañana a las 20.00 horas) y anunció que «plantearemos el partido con novedades».

El catalán expuso en rueda de prensa previa al choque lo que espera del partido: «Tengo ganas de dar esta opción a jugadores que lo están mereciendo, en un partido muy exigente ante un rival de Primera RFEF. Es una categoría más que el Teruel y me acuerdo de lo que nos costó ganar aquel partido». Dejó claro que jugará «Alex Domínguez en la portería». Entre Joaquín González, Ale García y Saliou puede estar la novedad que anuncia el técnico.

Cuestionado por su posible renovación, el entrenador amarillo incidió: «Solo he dicho que estoy en Las Palmas a las mil maravillas. Me gustaría estar mucho tiempo en Las Palmas. Acabo el 30 de junio y los resultados lo marcan todo. Me centro en el ahora, en lo bonito que estamos haciendo. El club debe renovar a los jugadores que considere oportuno. La renovación del entrenador no es lo importante».

En lo que respecta al tiempo que llevan en la península, Pimienta explicó que habían solicitado adelantar el encuentro: «Intentamos que el partido se adelantara como mínimo un día. Pero no pudo ser. Estaremos una semana entera fuera de la isla. Por la razón que sea no fue posible jugar antes. Es una pena que estemos aquí tantos días, pero lo hemos aprovechado para hacer piña y plantear bien del partido de mañana».